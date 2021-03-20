Премьер-министр Болгарии призывает Россию не шпионить после обвинений разведки | Могучий 790 KFGO

София (Рейтер). Премьер-министр Болгарии Петр Борисов в субботу сказал России прекратить шпионить за его страной, преследуя обвинения в отношении шести человек, обвиненных в том, что однажды они служили шпионами Москвы.

По словам прокуратуры, члены шпионской сети, в которую входят бывшие и действующие офицеры военной разведки, отправляли конфиденциальную информацию о Болгарии, НАТО и Европейском союзе официальному лицу посольства России в Софии.

За последние 18 месяцев Болгария подозревается в шпионаже за шестью российскими дипломатами, включая военного союзника, что ухудшает исторически близкие дипломатические отношения между НАТО и членом ЕС и Москвой.

«Необходимо повторно объявить российских дипломатов ненужными. В связи со вчерашней операцией я призываю их начальство прекратить шпионить в Болгарии», – сказал Борисов во время визита в город Силистра на северо-востоке страны.

«Дружба – это дружба, и мы всегда это доказывали», – добавил он.

Болгария была одним из ближайших союзников Советского Союза в коммунистическую эпоху. Он поддерживает тесные культурные, исторические и экономические связи с Россией, основным энергетическим партнером страны.

Посольство России в Софии в пятницу заявило, что спекуляции о его причастности следует прекратить до решения суда, заявив, что это дело является попыткой снова «демонизировать Россию».

Соединенные Штаты, Великобритания и соседняя северная Македония заявили, что они вместе с Болгарией выступят против «плохой практики» на ее территории.

«Мы полностью поддерживаем усилия Болгарии по разрушению шпионской сети и предпринимаем шаги по противодействию враждебным действиям России на ее территории», – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Робб в субботу в Твиттере.

(Доклад Светелии Соловой; редакция Хелен Поппер)