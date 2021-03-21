Премьер-министр Болгарии просит Россию прекратить шпионаж после того, как разведке предъявлены обвинения

София: Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Россию в субботу (20 марта) прекратить шпионаж в его стране, на следующий день после того, как прокуратура объявила, что шесть человек были обвинены в шпионаже в пользу Москвы.

В пятницу прокуратура заявила, что члены предполагаемой шпионской сети, в том числе бывшие и нынешние офицеры военной разведки, передали секретную информацию о Болгарии, НАТО и Европейском союзе официальному лицу посольства России в Софии.

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За последние восемнадцать месяцев Болгария выслала шесть российских дипломатов, включая военного атташе, по подозрению в шпионаже, что еще больше обострило исторически близкие дипломатические отношения между НАТО, членом Европейского союза и Москвой.

«Еще раз, возможно, придется объявить российских дипломатов нежелательными. Что касается вчерашней операции, я еще раз обращаюсь к их начальству с просьбой прекратить шпионаж в Болгарии», – сказал Борисов во время поездки в город Силистра на северо-востоке страны.

«Дружба – это дружба, и мы всегда это показывали», – добавил он.

Болгария была одним из ближайших союзников Советского Союза в коммунистическую эпоху. Он поддерживает тесные культурные, исторические и экономические связи с Россией, которая остается основным энергетическим партнером страны.

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Посольство России в Софии заявило в пятницу, что спекуляции о его предполагаемой причастности должны прекратиться до тех пор, пока суд не примет решение, назвав это дело попыткой «еще раз демонизировать» Россию.

Соединенные Штаты, Великобритания и соседняя Северная Македония заявили, что они поддерживают Болгарию против «злонамеренных действий» на ее территории.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в субботу в Твиттере: «Мы полностью поддерживаем усилия Болгарии по разрушению предполагаемой шпионской сети и предпринимаем шаги по противодействию боевым действиям России на ее территории».