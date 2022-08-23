Премьер-министр заявил, что Великобритания никогда не признает аннексию Россией Крыма или любой другой украинской территории.

Борис Джонсон объявил сегодня, что Великобритания никогда не признает аннексию Россией Крыма или любой другой украинской территории.

Премьер-министр вновь заявил о поддержке Великобританией Украины перед лицом варварского вторжения Владимира Путина на международной конференции.

Саммит, организованный президентом Украины Владимиром Зеленским, посвящен шестимесячной годовщине последнего нападения России на своего соседа, которое началось 24 февраля этого года.

Завтра День Независимости Украины, отмечаемый 31 год с момента обретения страной независимости от советской власти.

Даунинг-стрит сегодня украсили в национальных цветах Украины.

Но завтра торжества в Киеве запрещены из-за опасений нападения России на украинскую столицу.

Г-н Джонсон говорил по видеосвязи на конференции сегодня днем ​​с другими мировыми лидерами, включая Джастина Трюдо из Канады, Олафа Шольца из Германии, Эммануэля Макрона из Франции, Марио Драги из Италии и Фумио Кишиду из Японии.

Сегодняшнее мероприятие последовало за прошлогодним первым саммитом по координации международных усилий на украинском полуострове Крым, аннексированном Россией в 2014 году.

В своем выступлении премьер-министр осудил «захват земель» г-ном Путиным в Крыму, который он назвал «прямым предвестником» полномасштабного конфликта между Россией и Украиной.

Столкнувшись с варварским вторжением Владимира Путина на международной конференции, Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания поддерживает Украину.

Премьер-министр, изображенная по пути на видеоконференцию на саммите, заявила, что Великобритания никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Даунинг-стрит сегодня украсили цветами в национальных цветах Украины.

Г-н Джонсон выступил на конференции вместе с мировыми лидерами, такими как Джастин Трюдо из Канады, Олаф Шольц из Германии, Эммануэль Макрон из Франции, Марио Драги из Италии и Фумио Кисида из Японии.

Саммит, организованный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит в преддверии шестимесячной годовщины последнего нападения России на своего соседа. READ Сегодня запланирован двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индию.

В 2014 году Джонсон призвал мировых лидеров «иметь смирение и признать, что не все осознают, что происходит в данный момент».

Он добавил, что это «первый акт» нынешней «трагедии» в Восточной Европе.

«С момента аннексии крымчане пережили жестокую и систематическую кампанию нарушений прав человека со стороны российских властей», — заявил премьер.

Все это, я боюсь, имеет большее значение сегодня, когда Путин планирует сделать с частями Украины — да и со всей Украиной — то же, что он сделал с Крымом.

«Он готовит новые ссылки и поддельные опросы.

«Поэтому как никогда важно, чтобы мы все вместе выступили в защиту фундаментальных принципов международного права.

«Ни одна территория, ни одна нация не может приобрести территорию или изменить границы силой оружия.

Мы никогда не признаем аннексию Россией Крыма или любой другой украинской территории.

«Перед лицом наступления Путина мы должны продолжать оказывать всю необходимую военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую поддержку нашим украинским друзьям до тех пор, пока Россия не прекратит эту жестокую войну и не выведет свои войска из Украины».

Номер 10 украшен в ознаменование Дня независимости Украины, который отмечает 31-ю годовщину независимости страны от советской власти.

У г-на Джонсона осталось менее двух недель на Даунинг-стрит, а премьер-министр передаст его преемнице Лиз Трасс или Риши Сунаку 6 сентября.

Вчера Даунинг-стрит заявила, что Джонсон потратит британскую поддержку на возвращение Украины к власти.

«На этой неделе много внимания уделялось подтверждению нашей поддержки Украины, и это твердое обязательство поддерживать Украину перед лицом незаконной войны», — сказал представитель «Номер 10».

Сообщается, что г-жа Трасс, от которой многие ожидают, что она сменит г-на Джонсона в гонке за лидерство в партии тори, рассматривает возможность поездки в Украину.