Премьер-министр Марк Рютте не полностью доложил парламенту о переговорах, которые высокопоставленные голландские чиновники вели с Россией. Рютте сказал, что эти разговоры были просто «свободным обменом мнениями», но разговоры включали спорные темы и были достигнуты договоренности, сообщает сайт Follow the Money и ФБР.

Нидерланды формально разорвали отношения с Россией после крушения рейса MH17 в 2014 году, но через три года контакты возобновились. Высокопоставленные официальные лица министерств экономики и иностранных дел возобновили переговоры со своими российскими коллегами. Твиде Камер, нижняя палата парламента Нидерландов, обнаружил это только после того, как две поисковые платформы сообщили об этом ранее в этом году.

Затем премьер-министр Марк Рютте заявил, что в переговорах нет ничего туманного или секретного, поскольку он представил документы, подтверждающие это. По словам Рютте, официальные лица «говорили с Россией только о различных энергетических проектах», и им не разрешили прийти к каким-либо соглашениям.

Управление финансов и расследований проследило, а затем запросило у соответствующих министерств документы о переговорах с Россией, апеллируя к Закону о государственной информации (публичном доступе). Согласно поисковым платформам, эти документы показывают, что Рютте утаивал важную информацию от Камера. Например, официальные лица обсудили вызывающий споры трубопровод «Северный поток-2», который в будущем предназначен для доставки российского газа в северо-западную Европу, а также санкции ЕС против России.

Согласно платформам, официальные лица также обсудили договоренности со своими российскими коллегами по энергетике. Дневники, электронные письма и заметки показывают, что соглашения были заключены по просьбе Нидерландов. Об этом Tweed Gambler не сообщалось.

Оппозиционные партии GroenLinks, PvdA и SP возмущены этим разоблачением и потребуют обсуждения в среду после летних каникул, сообщили они NU.nl. Они хотят видеть все встречи и договоренности с Россией. Они также хотят знать, намеренно ли Рютте скрывала информацию от Камера.

По сообщению NU.nl, коалиционные партии VVD, CDA, D66 и ChristenUnie не смогли ответить, поскольку участвующие парламентарии находятся на каникулах.