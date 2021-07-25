Премьер-министр России посетил спорный остров у японского Хоккайдо

Российские официальные лица заявили в воскресенье, что премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить подконтрольный Москве остров, на который претендует Токио, в течение следующих двух дней – впервые после внесенной в июле прошлого года поправки к конституции, запрещающей стране уступать территорию иностранной державе.

Визит Мишустина на остров Еторово, второй по мощности после президента Владимира Путина, в понедельник или вторник станет первым визитом премьер-министра на спорные острова после его визита в августе 2019 года его предшественником Дмитрием Медведевым.

На снимке, сделанном 1 ноября 2019 года, изображен вулкан на острове Эторофу, одном из четырех контролируемых Россией островов у побережья Хоккайдо на севере Японии. (кюдо) == кюдо

В пятницу Путин сказал, что он сказал Мишустину перед поездкой премьер-министра на Дальний Восток России, чтобы он уделял этим островам повышенное внимание, добавив, что Мишустин внес хорошее предложение о совместной экономической деятельности Японии и России на четырех островах, известных как Северный Территории Японии. и Южные Курилы в России.

Обе страны договорились о реализации совместных экономических проектов на островах в таких областях, как аквакультура, энергия ветра и минимизация отходов в качестве процесса укрепления доверия.

Спор по поводу островов – Эторофу, Конашери, Шикотан и группы Хабомаи, захваченных Советским Союзом после капитуляции Японии во Второй мировой войне в 1945 году, помешал двум странам заключить послевоенный мирный договор.