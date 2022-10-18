Преподавание TikTok увеличивает образовательное влияние профессора — WSU Insider

Кристофер Кларк любит изображать свою непокрытую голову (и впечатляющую бороду) поверх диаграмм и изображений данных.

Кларк, доцент Университета штата Вашингтон. экономический факультетДелать ТИК Так Видео, объясняющие реальные проблемы непрофессионалу через экономическую призму.

«Я хочу помочь людям лучше понять окружающий их мир, и почти всегда есть экономический аспект», — сказал Кларк, уроженец Лас-Вегаса. «Экономика — это не просто деньги, это изучение распределения ресурсов. Каждое решение предполагает компромиссы, и наша область рассматривает эти компромиссы».

Кларк публикует около пяти видео каждую неделю в своей ленте TikTok, а также публикует сообщения в Twitter. Он выбирает темы на основе текущих событий, мировых тенденций или того, о чем читает в экономических журналах. Он выбрал TikTok после того, как рассмотрел платформу, которая позволила бы ему оказать наибольшее влияние.

«Моя младшая сестра присылала мне забавные видео на YouTube, но я заметил, что вместо этого она начала присылать мне TikTok», — сказал Кларк, у которого есть докторская степень. по экономике Вашингтонского государственного университета. «Я подумал, что если это то, к чему привыкли молодые люди, то мне следует пойти туда».

Это было в феврале 2021 года, и с тех пор он публикует и расширяет свою аудиторию. В настоящее время у него приближается 40 000 подписчиков в приложении.

«Экономические решения и движущие силы оказывают широкое влияние на нашу жизнь, — говорит Джилл МакКласки, директор Школы экономики Вашингтонского государственного университета. «Я восхищаюсь способностью доктора Кларка обращаться к широкой аудитории и объяснять сложные темы и идеи способами, которые одновременно интересны и имеют реальное влияние. Мы гордимся тем, что он обучает студентов WSU в классе и онлайн-аудитории».

Основное внимание Кларка сосредоточено на государственной политике и неравенстве доходов, которые постоянно повторяются в его видео. Он говорит, что его самым большим преимуществом является способность читать и понимать экономические научные статьи и переводить их так, чтобы их могли понять неакадемики.

«Без докторской степени я не смог бы читать академические статьи, рассказывающие об этих видео», — сказал Кларк. «Если общественность не может понять науку в журналах, нам нужен доступный формат. Я думаю, что TikTok отлично подходит для этого».

Кларк начал редактировать и публиковать обучающие видео в 2019 году для онлайн-курса. Он учился методом проб и ошибок и видел подобные творения.

На данный момент его самое популярное видео обсуждает, как Политические изменения во всем мире излечили озоновый слойУ него более 2,2 миллиона просмотров. Он горд тем, что показал, что изменения в политике могут решить глобальные проблемы.

«Это не значит, что проблема была решена сама по себе, — сказал Кларк. — Это хорошие новости и они показывают, что люди могут решить экологические проблемы».

Он также затронул такие темы, как выплата заработной платы спортсменам колледжей, влияние российских экономических санкций, инфляция, а также кто и почему платит налоги.

Кларк сказал, что создание видео делает его лучшим учителем в классе. Он читает последние журнальные статьи как для социальных сетей, так и для занятий в классе, но благодаря видеороликам он всегда в курсе тем.

«Недавно я прочитал классную лекцию о минимальной заработной плате, которая не является моей областью знаний», — сказал он. «Но я сделал серию видео на эту тему, поэтому хорошо разбирался в разных аспектах и ​​точках зрения на эту тему. Бывает немного».

Кларк считает, что задача образовательных учреждений, таких как WSU, заключается в том, чтобы исследовать темы и распространять эти знания, чтобы общественность могла лучше понять окружающий их мир.

«Мы живем в обществе, где мы можем влиять на наше правительство и государственную политику», — сказал он. «Если есть более образованная аудитория, мы можем лучше разработать политику. Мне доставляет большое удовольствие знать, что люди смотрят эти видео и учатся на них. Это укрепляет мою роль как педагога».