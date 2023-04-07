Преподаватели Принстонского университета Mendelberg, Living и Alsdorf Получатели стипендий Гуггенхайма 2023 г.

Три преподавателя Принстона получили стипендии Гуггенхайма 2023 года. Это Бриджит Альсдорф, профессор искусства и археологии. Юрий Живой, профессор славянских языков и литератур; и Тали Мендельберг, профессор политологии Джона Ворка Гарретта и директор Программы неравенства в Мамдохе С. Бобст за мир и справедливость и содиректор Центра изучения демократической политики.

Два студента, Элизабет Берден из класса 1998 г., а также Дженнифер Мортон из класса 2002 г. Он является получателем стипендий Гуггенхайма 2023 года.

Слева: Тали Мандельберг, фотография Криса Фачинелли; В центре: Юрий Ливинг, фото Анны Гончурек; Справа: Бриджит Альсдорф, фотограф Дэвид Ноулз.

Студенты Принстона входят в число 171 студента, получающих стипендии от группы из почти 2500 претендентов — разнообразной группы ученых, художников, писателей и ученых, назначенных на основе прошлых достижений и исключительных обещаний.

«Как и Эмерсон, я считаю, что полнота жизни приходит от следования нашему призванию», — сказал Эдвард Хирш, президент Фонда Гуггенхайма и научный сотрудник по поэзии 1985 года. «Новый класс стипендиатов последовал их призыву улучшить всю нашу жизнь, дать больше человеческих знаний и более глубокое понимание. Нам повезло, что мы надеемся, что они приведут нас в будущее».

Выпускники колледжа

Бриджит Альсдорф

Альсдорф присоединилась к факультету Принстонского университета в 2008 году. Ее исследования специализируется на европейском искусстве девятнадцатого и начала двадцатого веков с особым интересом к пересечениям искусства с литературой, философией и социальной теорией.

В этом семестре она ведет семинар для выпускников по теме «Искусство и теория модернизма: пол до и после».

Гуггенхайм получил степень исследователя изящных искусств.

Юрий Ливинг

Ливинг присоединился к факультету Принстонского университета в 2022 году. Его исследовательские интересы связаны с современной российской литературой и кино, восточноевропейским кино, изобразительным искусством и цифровыми гуманитарными науками.

В этом семестре он читает выпускной курс «Мечтатели и воры в российском кино» и выпускной семинар «Андрей Тарковский: кинематографическое наследие».

Он был награжден медалью Гуггенхайма в области интеллектуальной и культурной истории.

Тали Мандельберг

Мандельберг поступила в университет в 1994 году. Ее специализации — политическая коммуникация, пол, раса, класс, общественное мнение, политическая психология и экспериментальные методы.

В этом семестре она ведет выпускной семинар «Политическая психология».

Я получил Гуггенхайма в области политологии.

Выпускники