Гринч не украл Рождество в этом году, но президент России Владимир Путин приложил все усилия, чтобы очаровать наш праздничный дух. Кремлевский убийца проводит свою пресс-конференцию в конце года уже два десятилетия, начиная с 2001 года.

Его последний обмен мнениями со СМИ 23 декабря показал его обычное впечатляющее выступление. Эта драма, безусловно, лучше ужасных показательных процессов Советского Союза при Сталине.

Президент России продержался более четырех часов, в одиночку испытав тяжелое испытание. На протяжении всего процесса он демонстрировал впечатляющую уверенность в себе, а также отличное владение конкретной информацией.

Обмен не был полностью спонтанным, но и написан не полностью. Это не была «обзорная» пресс-конференция. Это привело к замечательным открытиям в официальном мышлении.

Конференция проходила лично в большом зале Москвы. В прошлом году мероприятие проходило вдали от элитного загородного дома Ново-Огарево. Путин не живет как рабочие.

Путин проявил дерзость на разных фронтах, в том числе в экономике. Реальные доходы в этом году выросли примерно на 3,5 процента. Ключевым достижением остается предотвращение системного экономического кризиса два десятилетия назад.

Однако эти доходы все еще ниже, чем в 2013 году. Уровень инфляции составил не менее 8,4 процента.

Россия остается важным источником мировых поставок нефти и сильно зависит от этого дохода. Такая зависимость обеспечивает основную уязвимость.

Комментарии о Центральном банке России представляют особый интерес и, как правило, не публикуются. Путин признал широко распространенные жалобы на относительно высокие процентные ставки, установленные для борьбы с инфляцией. Он не только защищал это как существенное, но также подчеркивал важность независимого авторитета центрального банка.

Это чистый капитализм, хотя Путин никогда этого не скажет. Завершился отказ от бывшей управляемой государством командной экономики. Рыночная экономика существует, какой бы нестабильной и коррумпированной она ни была. Бесспорно, что неудавшийся коммунистический режим мертв.

Путин проявляет вспыльчивый ум, но не всегда искренность или откровенность. Среди других примеров он упомянул тяжелое положение Алексея Навального, известного диссидента, оказавшего огромное влияние на социальные сети.

Новичок, нервно-паралитический газ, используемый против других лиц, не имеющих отношения к Кремлю, атаковал Навального. Он жив благодаря экстренной эвакуации в Берлин, Германия. После частичного выздоровления он добровольно вернулся в Россию, где был немедленно арестован и до сих пор находится в тюрьме.

Храбрый Навальный олицетворяет ограниченную, но растущую оппозицию режиму Путина, который теперь становится все более репрессивным после двух десятилетий. Руководство последней пресс-конференции отражает эту жестокость.

Раньше СМИ подавали заявки на аккредитацию. На этот раз Кремль, напротив, выбрал тех, кто мог присутствовать. В нем приняли участие около пятисот представителей местной и международной прессы.

Среди исключенных изданий оказалась «Новая газета». Ответственный редактор Дмитрий Муратов только что получил Нобелевскую премию мира. Престижная награда получила и коллега-журналист Мария Ресса из Филиппин. Оба проявляют большое мужество в противостоянии угнетению, сопротивлению запугиванию и, таким образом, рискуют своей жизнью и карьерой.

Понятно, что в центре внимания СМИ находится Украина, где продолжается зловещее наращивание военной мощи России. Путин горячо подчеркнул, что НАТО — провокатор, а это неправильно.

Обеспокоенность российской границей серьезна, что отражает долгую историю жестоких вторжений. Мы должны добиваться дипломатических гарантий стабильности границ и завершить двусторонние переговоры, запланированные на начало следующего года, с привлечением Европы.

Реализм должен направлять политику, подчеркивая важную роль национальных государств и сосредотачиваясь на национальных интересах. Одним из основных источников силы Соединенных Штатов является наша рыночная экономика, которая приобретает все более глобальный характер.

Сегодня Россия остается влиятельной, но изолированной.

Дополнительная информация: Джон Миршеймер, «Великая иллюзия: либеральные мечты и международные реалии».

Артур I. Сэр — автор книги «После холодной войны» (NYU Palgrave / Macmillan). Свяжитесь с [email protected]