Прибыль российского ритейлера Х5 упала из-за расширения дисконтной сети

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МОСКВА (Рейтер) — Российский продовольственный ритейлер Х5 (FIVEDR.MM) заявил в пятницу, что снижение прибыли в четвертом квартале отчасти было связано со значительным расширением сети дисконтных магазинов, поскольку российские потребители ощущают трудности.

Покупатели столкнулись с ростом цен и падением доходов в течение года после того, как Кремль направил в Украину десятки тысяч солдат, что нанесло ущерб покупательной способности и повысило спрос на товары со скидкой.

Активное расширение формата «Чижик» с «жесткой скидкой» Х5 является ответом на то, что клиенты все чаще ищут лучшее предложение за свои деньги, сказал генеральный директор Игорь Шехтерман, отметив резкое увеличение выручки от этого формата.

Выручка Чижика была примерно в 12 раз выше в 2022 году в целом и составила 36 миллиардов рублей (470 миллионов долларов).

Х5 заявила, что основное внимание уделяет развитию магазинов «Пятерочка» и формата «Чижик» и планирует открыть более 3000 магазинов в ближайшие три года.

Прибыль в четвертом квартале упала на 73,8% в годовом исчислении до 2,08 млрд рублей (27,2 млн долларов), но прибыль за весь год выросла на 5,7% до 42,19 млрд рублей.

По ее словам, более низкая рентабельность группы во многом связана со снижением цен и значительным расширением сети «Чижик», добавив, что совет директоров не будет рекомендовать дивиденды за 2022 год.

«Хотя Компания по-прежнему привержена своей долгосрочной цели по возврату дивидендов Компании акционерам, Наблюдательный совет считает, что в интересах Компании будет временно отклоняться от своей дивидендной политики до тех пор, пока преобладают текущие неопределенности и условия регулирования, — сказал X5.

(1 доллар = 76,6000 рублей)

(Отчетность Ольги Поповой и Александра Мару) Под редакцией Дэвида Гудмана

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