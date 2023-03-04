Прибытие нового экипажа из США, России и Эмиратов на космическую станцию

Мыс Канаверал, штат Флорида (AP) — Новый экипаж прибыл на Международную космическую станцию ​​в пятницу для выполнения шестимесячной миссии после преодоления проблемы с одним из швартовных крюков капсулы.

Капсуле SpaceX и ее четырем астронавтам пришлось ждать в 20 метрах от орбитальной лаборатории, так как диспетчеры полетов в Калифорнии изо всех сил пытались придумать исправление программного обеспечения.

Это та же самая проблема, которая возникла вскоре после взлета в четверг. Хотя все 12 крючков на капсуле кажутся исправными, переключатель на одном из них сломан. Центр управления полетами SpaceX призвал к терпению, сказав американским, российским и эмиратским астронавтам, что они могут оставаться в этом режиме ожидания до двух часов.

Как только новые программные заказы были перенесены, астронавты получили добро на движение вперед. В конце концов, связь произошла на час позже, когда капсула и космическая станция взлетели на 260 миль (420 километров) над побережьем Сомали.

«После короткой прогулки по живописным местам добро пожаловать на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении SpaceX Mission Control. Чиновники НАСА согласились, что задержка усилила ожидания.

Среди новичков Султан Аль-Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов, который стал первым астронавтом из арабского мира, проведшим значительное количество времени в космосе. Аль-Неяди — второй человек из Объединенных Арабских Эмиратов, запустивший ракету на орбиту.

«Я не мог быть счастливее, чем видеть старых друзей в космосе и собираться вместе как большая семья. В этом суть освоения космоса», — сказал Аль Нейади, входя на станцию. «ОАЭ делают огромный шаг вперед. к расширению границ исследований».

В капсуле также летают: Стивен Боуэн из НАСА, отставной водолаз ВМС, совершивший три полета на космических шаттлах, Уоррен «Вуди» Хобург, новичок-астронавт и бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института, и Андрей Федяев, новичок в космосе. Уволился из ВВС России.

SpaceX запустила четырех астронавтов в НАСА рано утром в четверг из Космического центра Кеннеди во Флориде. Их рейс задержали на несколько дней Из-за забитого фильтра в линии жидкости зажигания.

ОАЭ отправили своего первого астронавта Хаззу Аль Мансури на космическую станцию ​​в 2019 году на борту российской ракеты. Прошли десятилетия с момента запуска первого арабского космического корабля в 1985 году в эпоху шаттлов НАСА. Самый продолжительный космический полет любого из них длился около недели.

Официальный представитель ОАЭ Хамад Аль-Мансури позвонил на станцию ​​из Дубая, чтобы пожелать Аль-Неяди и его команде безопасной и успешной миссии, и сказал, что это стало «важной вехой».

На следующей неделе космическая станция примет 11 человек.

Новоприбывшие заменят двух астронавтов НАСА, японского астронавта и российского космонавта, которые находятся на станции с октября и вернутся в своей собственной капсуле SpaceX на следующей неделе. Двое других россиян и американец отправились на станцию ​​в сентябре на борту российской капсулы «Союз», которую пришлось заменить из-за утечки, что отодвинуло их миссию до года.

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Эта история исправляет более раннюю версию, в которой говорилось, что эмиратский астронавт Хазза Аль Мансури связался с космической станцией. Звонил представитель космической службы ОАЭ Хамад Аль Мансури.

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