Приватные чат-группы WhatsApp снова открываются в поиске Google – RT World News

Всего через несколько дней после внедрения новой политики, требующей от пользователей делиться своими данными с Facebook, в WhatsApp произошло досадное нарушение конфиденциальности, поскольку его чат-группы были проиндексированы поисковой системой Google.

О нарушении конфиденциальности было сообщено в воскресенье. Приглашайте ссылки на группы частных сообщений WhatsApp, а также на некоторые профили пользователей, которые были проиндексированы Google и представлены в результатах поиска, что в основном означает, что любой может присоединиться к предположительно безопасным чатам и просмотреть связанные чаты и номера телефонов.

Проблема была немедленно решена в WhatsApp, теперь открытые ссылки исчезли из результатов поиска. Проблема оказалась похожей на нарушение конфиденциальности чатов и пользовательской информации, о котором было сообщено в начале 2020 года.

В заявлении компании о взломе говорится, что безопасность приложений значительно улучшилась после прошлогодней утечки, и намекнули, что сами пользователи виноваты в распространении Google на выходных.





Также на rt.com

Почему Facebook не покупает ваши данные только в том случае, если они настолько ценны? Boom Bust RT исследует споры о конфиденциальности WhatsApp







С марта 2020 года WhatsApp включил тег noindex на все страницы с внутренними ссылками, который, согласно Google, исключает их из индексации. на него Расскажи Gadgets 360 oultet, призывает пользователей не размещать пригласительные ссылки в каких-либо общедоступных местах, чтобы держать их подальше от поисковых систем.

Как и весь контент, публикуемый на общедоступных каналах с возможностью поиска, общедоступные пригласительные ссылки могут быть найдены в Интернете другими пользователями WhatsApp. Ссылки, которыми пользователи хотят делиться конфиденциально с людьми, которых они знают и которым доверяют, не должны размещаться на общедоступных веб-сайтах.

Этот инцидент произошел через несколько дней после того, как WhatsApp запустил новую спорную политику, которая обязывает пользователей делиться своими личными данными с материнской компанией, Facebook, или покидать платформу, если они не согласны. Компания заявила, что собранная информация будет использована в Помощь в работе, предоставлении, улучшении, понимании, персонализации, поддержке и продвижении наших услуг. Она признала, что отслеживает контент пользователей. Борьба со спамом, угрозами, злоупотреблениями или действиями, нарушающими авторские права И «Улучшение» Опыт WhatsApp.





Также на rt.com

Facebook вынуждает пользователей WhatsApp делиться своими личными данными … или выходить с платформы







Спорные правила привели к массовому уходу пользователей из программы обмена сообщениями, и ее конкуренты – Telegram, а также Signal – получили огромный всплеск популярности.

Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!