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Приглашенный пианист Гаррик Олсон рассказывает об оспаривании Концерта Рахманинова

2 января, 2022
Muhammad

Сьюзан Л. Рив, эксклюзивно для Herald Tribune

Так что, Концерт № 3 для фортепиано с возвышением Рахманинова «слишком сложен», как на сайте филармонии Сарасоты описывается концерт в следующие выходные?

«Одним словом, да, — сказал Гаррик Олсон, пианист, который присоединится к приглашенному дирижеру. Джеффри Кахане И весь оркестр исполнит «Рах 3». Имеет плохую репутацию. «Написанный одним из величайших пианистов, когда-либо живших. Он обладал огромным талантом. Он написал это для себя. Пианист ничего не мог и не мог сделать».

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Поступив в Джульярдскую школу в возрасте 13 лет, Олссон впервые столкнулся с Rach 3 в Нью-Йорке, услышав выступление Джерома Ловенталя под управлением легендарного Леонарда Бернстайна.

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