Приглашенный пианист Гаррик Олсон рассказывает об оспаривании Концерта Рахманинова

Сьюзан Л. Рив, эксклюзивно для Herald Tribune

Так что, Концерт № 3 для фортепиано с возвышением Рахманинова «слишком сложен», как на сайте филармонии Сарасоты описывается концерт в следующие выходные?

«Одним словом, да, — сказал Гаррик Олсон, пианист, который присоединится к приглашенному дирижеру. Джеффри Кахане И весь оркестр исполнит «Рах 3». Имеет плохую репутацию. «Написанный одним из величайших пианистов, когда-либо живших. Он обладал огромным талантом. Он написал это для себя. Пианист ничего не мог и не мог сделать».

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Поступив в Джульярдскую школу в возрасте 13 лет, Олссон впервые столкнулся с Rach 3 в Нью-Йорке, услышав выступление Джерома Ловенталя под управлением легендарного Леонарда Бернстайна.

Он был «очень удивлен», когда ему было пятнадцать, и его учитель по игре на фортепиано посоветовал ему разучивать концерт летом, сказав ему: «Если ты выучишь его сейчас, ты никогда не будешь его бояться». Не повредило то, что он уже был ростом 6 футов 2 дюйма и имел большие руки, которые можно было использовать при обширной игре на фортепиано.

С тех пор удостоенный наград Олссон исполнил его десятки раз, возможно, целых сто, включая по крайней мере одно предыдущее выступление в Сарасоте.

«Это мой любимый фаворит», — сказал он. «Теперь я очень хорошо знаю, что это часть моего жесткого диска».

Сергей Рахманинов написал концерт в 1909 году и посвятил его другому пианисту, своему дорогому другу Йозефу Гофману, который по неизвестным причинам его не играл. Владимир Горовиц сделал его выдающимся в 1930-х годах, и концерт стал частью популярной культуры с фильмом 1996 года «Сияние», в котором Джон Гилгуд описал его как грандиозное произведение-монстр.

Ольссон объединил усилия с Кириллом Герштейном для Дуэт фортепиано и беседа В феврале состоялось концертное общество Сарасоты, в которое вошло другое произведение Рахманинова «Симфонические танцы».

Кахана будет руководить оркестром Сарасота, который выступал в качестве художественного консультанта оркестра до прибытия назначенного музыкального директора. Брамуэль умер А теперь музыкальный руководитель оркестра Музыкальный фестиваль в Сарасоте.

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Эти двое и раньше работали вместе.

«Он был великим пианистом и музыкантом, и я очень им восхищаюсь», — сказал Кахана. «Он был моим героем в течение очень долгого времени. Поэтому, когда оркестр Сарасоты пригласил меня дирижировать этой программой и сказал, что Гаррик будет солистом, я был в восторге».

В программу также входит Симфония № 2 Брамса, «пьеса, которая была очень близка моему сердцу в течение долгого времени», — сказал Кахана.

«Что мне нравится в этом (сериале), так это то, что он предлагает два очень разных высказывания о романтической душе. Они оба очень романтичны, но происходят из совершенно разных мест».

Брамс пишет в духе романтики, но также с определенным вниманием к формальным деталям, как классика. Его моделями были Моцарт, Гайдн и Шуберт. Он прожил до 1897 года, на тот момент Рахманинов был очень молод. В музыке Брамса всегда есть чудесное напряжение между классикой и истинным романтизмом. Это фантастическое разочарование для Рахманинова, который по-русски в первую очередь настолько русский, насколько это возможно ».

Ольссон играет Рахманинова

Оркестр Sarasota Masterworks. 20:00 7 и 8 января, 14:30 9 января, зал исполнительских искусств Ван Везеля, 777N. Тропа Тамами, Сарасота. Билеты 35-98 долларов. Классический разговор с Джеффри Кахане, 10:30, 6 января, Холли Холл, Симфонический центр Беатрис Фридман, 709 на тропе Тамами. Билеты 11 долларов заранее и 16 долларов в дверь. 941-953-3434; sarasotaorchestra.org