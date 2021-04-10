Принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, скончался в возрасте 99 лет.

Лондон – Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался, королевская семья объявила в пятницу. Ему было 99 лет.

«Его Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», – говорится в заявлении семьи.

Ее Величество Королева с большой печалью объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn Королевская семья 9 апреля 2021 г.

он был в больнице В феврале перенесла Хирургия сердечных заболеваний. Он и королева женаты более 73 лет.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Филип «завоевал восхищение поколений здесь, в Великобритании, в Содружестве и во всем мире».

«Как опытный водитель автофургоне он был, он помог вести королевскую семью и роялти, так что они остаются бесспорно жизненно институтом равновесия и счастья в жизни нашей страны.»



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Его роль в жизни заключалась в том, чтобы идти на шаг позади королевы, но даже там принц Филипп смог укрепить свою репутацию и свою роль в истории.

«По сути, королева всегда носила корону», – сказал Джайлс Брандрет, который много лет руководил благотворительной организацией Филиппа, в то время как «принцу Филиппу всегда разрешалось носить брюки. Вот как это работает».



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Филипп родился в греческой королевской семье в 1921 году, но получил образование и служил в британском флоте.

К счастью, или – как многие считают – его выбрали сопровождать юную принцессу Елизавету в турне. Маргарет Роудс, двоюродная сестра и лучший друг королевы до ее смерти в 2016 году, хорошо помнила, какое впечатление произвел Филипп во время той первой конфронтации.

В интервью CBS News Родс однажды сказал, что у Филиппа было непосредственное преимущество в том, что он был красив, когда он встретил юную принцессу, описав его как «совершенно красивого бога викингов».

Они поженились в Вестминстерском аббатстве в 1947 году на телевизионной вечеринке, ошеломившей миллионы зрителей по всему миру. Это было началом долгого и успешного королевского брака. У него и королевы четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.



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После того, как Елизавета стала королевой в 1953 году, Филипп оказывал поддержку и время от времени вызывал споры. Некоторые думали, что это фонтан политических ошибок, склонных к ошибкам.

Однажды он спросил аборигенов Австралии, продолжают ли они метать друг в друга копья. Ближе к дому он однажды спросил шотландских инструкторов по вождению, как они удерживают своих учеников «необычными» достаточно долго, чтобы сдать экзамен.

«Он просто сказал то, что чувствовал», – сказал Брандрет CBS News. «Это было очень забавно. Принц Филипп был тем человеком, который сказал, что если я вижу мужчину, открывающего дверцу машины для своей жены, это либо новая машина, либо новая жена. Он был проницательным наблюдателем за людьми».

В 1997 году, когда Великобритания оплакивала смерть принцессы Дианы, она вмешивается, чтобы успокоить кризис на ее похоронах. Именно Филипп убедил юных принцев Уильяма и Гарри идти за гробом своей матери, когда они не хотели. Он сказал: «Я пойду с тобой».

Филипп оставался здоровым и активным до старости, но в последние годы он потерпел ряд неудач. В 2011 году его лечили от закупорки коронарной артерии, а в декабре 2019 года он провел несколько ночей в больнице. Через месяц он был вынужден отказаться от вождения в возрасте 97 лет после столкновения с автомобилем Land Rover возле королевского дворца. семья семьи Сандрингем.

Филипп ушел в отставку с официальных королевских постов в 2017 году, и публичные выступления стали редкостью. Он провел недавнюю изоляцию от коронавируса в Виндзорском замке с королевой.



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Члены королевской семьи редко собираются вместе, и мы не знаем, что Филип подумал о ярком почтении королевы к нему в годовщину их золотой свадьбы, но некоторые из ее слов могут быть его панегириком:

Царь сказал: «Он был просто источником моей силы, и она оставалась мне на все эти годы». «Я и вся его семья, а также эта и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он мог бы потребовать, или мы когда-либо узнаем».