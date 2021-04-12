Принц Филипп считает, что встреча с Гарри и Меган Маркл была “ сумасшедшей ”

Принц Филипп поверил своему внуку Взрывчатка для Гарри, Меган Маркл и Опры Уинфри Интервью было «безумным».

Филип Он скончался в пятницу в возрасте 99 лет.Он также чувствовал, что «ничего хорошего не придет» в начале марта, как написал в воскресенье его биограф Джайлс Брандрет. В Daily Mail.

Маркл шокировала королевскую семью, когда во время интервью заявила, что это высказали неопознанные члены семьи. Беспокоится о цвете лица сына Арчи.

Ссылаясь на герцога Эдинбургского, Брандрет написал: «Я знаю от кого-то из своих близких, что он считает встречу Меган и Гарри с Опрой Уинфри« сумасшедшей »и« ничего хорошего не произойдет ».

«Я не был удивлен, потому что именно так мне дали личные телеинтервью принца Чарльза и Дианы, принцессы Уэльской в ​​1990-х».

Интервью герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри транслировалось, когда Филип находился в больнице.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью с Опрой Уинфри. Джо Полис / Harpo Productions через AP, файл

Но Филиппа, по словам Брандрета, не смутило время. Однако он критически относился к паре, которая обнародовала свои личные дела.

Брандрет писал: «Тот факт, что интервью Меган и Гарри транслировалось, пока Филип был в больнице, его не беспокоил».

«Что его беспокоило, так это озабоченность пары своими проблемами и их готовность говорить о них публично. Он сказал:« Обязательно давайте телеинтервью, но не говорите о себе ».