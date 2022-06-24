Принц Чарльз выразил свою скорбь по поводу рабства в обращении к Содружеству.

Лидеры Содружества встречаются на саммите в Кигали

Чарльз намекает на колониализм и рабство в речи.

Кагаме в Руанде говорит о «переосмыслении» Содружества

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Кигали (Рейтер) — Принц Чарльз выразил свое глубокое сожаление по поводу рабства в речи перед лидерами Содружества в Руанде в пятницу и признал, что корни организации уходят в болезненный период истории.

Содружество, клуб из 54 наций, происходящих из Британской империи, составляет около трети человечества и представляет собой сеть равноправных партнеров, но некоторые государства-члены призывают считаться со своим колониальным прошлым. Читать далее

«Я хочу признать, что корни нашего современного собрания уходят в глубины самого болезненного периода в нашей истории», — сказал Чарльз лидерам Содружества, собравшимся на церемонии открытия двухдневного саммита в Кигали.

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«Я не могу описать глубину моего личного горя из-за страданий стольких людей, поскольку я продолжаю углублять свое понимание непреходящего воздействия рабства».

Великобритания и другие европейские страны поработили более 10 миллионов африканцев между пятнадцатым и девятнадцатым веками и перевезли их через Атлантику для работы на плантациях в Карибском бассейне и Америке. Многие погибли в пути.

Членами Содружества являются страны Западной Африки, такие как Нигерия и Гана, где были захвачены рабы, и 12 стран Карибского бассейна, где они провели остаток своей жизни.

Содружество ранее публично не боролось с наследием рабства. Некоторые карибские министры призвали обсудить это, в том числе вопрос о репарациях, о котором Чарльз не упомянул.

Чарльз сказал: «Если мы хотим создать общее будущее, которое принесет пользу всем нашим гражданам, мы также должны найти новые способы признать наше прошлое. Проще говоря, это разговор, время которого пришло».

READ Циклон Шахин приближается к Амману, убивая трех человек и задерживая рейсы Принц Чарльз выступает на церемонии открытия встречи глав правительств Содружества (CHOGM) в конференц-центре Кигали в Кигали, Руанда, 24 июня 2022 года. Дэн Китвуд/Пол через Reuters Читать далее

Несколько делегатов сказали, что комментарии Чарльза были долгожданным признанием прошлых страданий, но добавили, что основное внимание следует уделить будущему.

«Мы здесь не для того, чтобы углубляться в темную историю. Мы хотим посмотреть, как мы будем двигаться вперед», — сказал Либрата Муламула, министр иностранных дел Танзании.

новые участники

Президент Руанды Поль Кагаме, чья страна присоединилась к Содружеству в 2009 году, высказал другую точку зрения в своем обращении к собравшимся лидерам до того, как Чарльз заговорил.

«Тот факт, что эта встреча состоялась в Руанде, новом члене, не имеющем исторической связи с Британской империей, свидетельствует о нашем решении продолжать переосмысление Содружества для меняющегося мира», — сказал он.

На саммите будут рассмотрены заявки от бывших французских колоний Того и Габона на вступление в Содружество, что является признаком разочарования в сфере влияния Франции в Африке и привлекательностью англоязычного клуба. Читать далее

В саммите примут участие 29 глав государств и правительств. Остальные 25 государств-членов, включая Южную Африку, Индию, Пакистан, Австралию и Новую Зеландию, направили делегации во главе с министрами или дипломатами.

Государства-члены проголосовали за сохранение Патрисии Шотландии на посту генерального секретаря после того, как некоторые страны, включая Великобританию, попытались заменить ее министром иностранных дел Ямайки Каменой Джонсон Смит. Шотландия, избежавшая нескольких скандалов с момента вступления в должность в 2016 году, проведет еще два года. Читать далее

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Автор Эстель Шарбон, монтаж Уильям Маклин, Гарет Джонс, Алекс Ричардсон и Ник МакФи.

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