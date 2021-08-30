Приходите и уплывайте: фестиваль Берингова пролива откроет границу с Россией в 2022 году

Побережье полуострова Сьюард недалеко от общины Уэльс. (Лаура Кригель / KNOM)

В следующем году наша международная граница с Россией, к западу от Аляски, будет открыта для Фестиваль Берингова пролива.

Семидневный фестиваль – это многолетняя попытка собрать вместе людей крайнего севера по обе стороны пролива, некоторые из которых являются родственниками, и отдать дань уважения их общей культуре. Он будет включать в себя культурный саммит, форум коренных народов, традиционные спортивные соревнования, а затем … 43-мильную прогулку на лодке из Олина в Чукотском регионе России в Уэльс на полуострове Сьюард на Аляске.

«Есть надежда, что границы будут открываться каждый год в течение этих семи дней», – говорит координатор фестивалей в США на Аляске Мел Берселд, который также является ветераном Iditarod.

Для первого перехода, запланированного на первую неделю августа 2022 года, Борселд говорит, что приветствуются люди и лодки всех типов, но будет важный кандидат.

Послушай:

Следующий текст был слегка отредактирован для ясности.

Мел Борселд: Первая лодка пройдет через кожаную лодку. Эту кожаную лодку построят рыбаки (на Чукотке) при поддержке рыбаков с острова Святого Лаврентия в Савунге. Это очень яркое изложение значения Берингова пролива и пересечения этого участка воды. Потому что люди, впервые приехавшие в Северную Америку, на самом деле пришли этим маршрутом, но до того, как появилась вода. Шли степями – степями Берингийскими. Потом, наконец, пришла вода, и они начали путешествовать на кожаных лодках. Кожаные лодки и по сей день остаются очень важной частью жизни на Чукотке, а также очень важной частью их спорта. У них кожаные регаты. Мы начнем все это историческое событие с того, что сначала заставим их пройти – это, безусловно, имеет огромное значение. Тогда следующим будет буквально все, что угодно, и каким-либо образом люди захотят попытаться пересечь Берингов пролив. Он будет открыт для всех.

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Кейси Гроув: Мне любопытно, как человеку, который вырос в 80-х и имел какое-то смутное представление о том, на что был похож Советский Союз. Насколько это изменилось сейчас? Я имею в виду даже открытие границ на этот ограниченный период времени, который сильно отличается от прошлого, во времена холодной войны.

заместитель: То есть, это действительно важное событие и инициатива в этом направлении. Я действительно не могу этого подчеркнуть. Если бы вы спросили меня два года назад, произойдет ли это или возможно ли это, я бы посмотрел на вас с улыбкой и сказал: «Я бы хотел, чтобы все было по-другому, но я не думаю, что это произойдет». На самом деле это результат Арктического совета и того факта, что россияне теперь председательствуют и сохраняют его до 2023 года. Итак, возникла эта возможность и этот толчок, на который им действительно стоит обратить внимание: как этот форум – Совет – может поддержать необходимость межгосударственного сотрудничества и открытых границ? Как они могут поддерживать и проводить мероприятия, которые действительно поддерживают это? Мы не можем говорить об открытии Северного полюса, и мы также не обращаем внимания на необходимость того, чтобы люди могли путешествовать и встречаться.

CG: В некотором смысле это похоже на воссоединение семей для некоторых из тех людей, у которых есть родственники по ту сторону границы, верно?

заместитель: Это определенно воссоединение семьи. Традиционно были люди, которые жили в Большом Диомиде и Маленьком Диомиде, и они должны были пройти 43-мильную дистанцию. Сегодня в Большом Диомиде есть российская военная база, а в Малом Диомиде есть община аляскинских сибирских юпиков, и их семьи будут жить на суше и вдоль побережья там, на Чукотке, и теперь они смогут путешествовать туда и обратно на лодке. .