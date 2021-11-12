Летом 2021 года, казалось бы, незначительный городок на востоке Украины неожиданно привлек обеспокоенный из Международный Адреса. Что необычно для раздираемого войной региона, рассматриваемые истории не касались недавней эскалации российской военной эскалации или страданий мирных жителей, вовлеченных в конфликт. Вместо этого сообщения были сосредоточены на решении города изменить свое название на Нью-Йорк. Хотя многие поначалу были удивлены этим, казалось бы, эксцентричным шагом, на самом деле он полностью соответствовал космополитическому прошлому региона.

Украинский город Нью-Йорк, расположенный в Донецкой области в двух шагах от линии фронта, был основан в конце 19 века немецкими поселенцами. Согласно местной легенде, название города было выбрано потому, что жена одного из основателей имеет американские корни. Нью-Йорк оставался там до 1951 года, когда эскалация соперничества с Соединенными Штатами в период холодной войны убедила советские власти переименовать город Новгородск.

После вспышки российской агрессии в 2014 году призывы к возрождению первоначального названия города начали усиливаться, поскольку местные жители пытались противостоять кремлевской пропаганде, изображающей всю территорию как исторически русскую. «Если мы изменим название, мы сможем показать всему миру, что у нашего города нет основания в России. Наша история — это не история России. Это наша история, наша европейская история», — сказала местный молодежный лидер Кристина Шевченко. Евроньюс В апреле 2021 г.

Город Донецк, который сейчас официально переименован в Нью-Йорк, с населением около 12 000 человек, извлекает выгоду из своей привлекающей внимание самобытности. За последние несколько месяцев я разместил файл Литературный фестиваль альтернатива Нью-йоркский марафон Чтобы повысить осведомленность Продолжающаяся агрессия России, а также вдохновляет Недавно выпущенная книга Написал дуэт французско-швейцарских журналистов Себастьян Жубер и Нильс Акерманн. Слухи о том, что город вскоре попытается заклеймить себя как «маленькое яблоко», остаются неподтвержденными.

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Эта захватывающая история о городе Нью-Йорк, основанном немцами на востоке Украины, является своевременным напоминанием о в значительной степени забытом международном наследии региона. С начала индустриальной эпохи до первых десятилетий двадцатого века восточная Украина была диким востоком Европы и привлекала широкий круг промышленников, предпринимателей и авантюристов со всего континента, которые строили процветающие сообщества и основали целые города.

К сожалению, эта замечательная история была смыта волнами тоталитаризма ХХ века. Вместо этого Москва закрепила миф о восточной Украине как о неотъемлемой части бастионов предков России.

Президент России Владимир Путин — главный сторонник этой исторически безграмотной чепухи, и он использовал эти утверждения снова и снова. сомневаться в его легитимности Границы современной Украины признаны во всем мире. Точно так же неправильные представления о российских корнях востока Украины сыграли важную роль в попытках Москвы с 2014 года оправдать продолжающееся военное вмешательство в этот регион.

События Центра Евразии

Подлинная история юных лет на востоке Украины представляет собой совершенно иную картину. Стоит отметить, что обе региональные столицы, находящиеся под российской оккупацией, фактически были созданы англичанами. Донецк был основан валлийским бизнесменом Джоном Хьюзом в 1869 году, а англичанину Чарльзу Гаскойну приписывают основание Луганска почти сто лет назад в конце восемнадцатого века. Интересно, что эти два предприимчивых британских пионера могли сделать из более поздних попыток Кремля очернить их замечательное наследие.

Между тем вышеупомянутые немцы в Нью-Йорке были далеко не единственным международным сообществом, процветавшим на востоке Украины во второй половине XIX века. По мере того как интересы европейских промышленников продолжают расти, растет и количество экспатриантов в регионе.

В Бельгийское присутствие В частности, оно было настолько большим, что в 1896 году было введено 65-часовое специальное железнодорожное сообщение из Брюсселя в Днепр. Накануне Первой мировой войны на всей территории царской Украины было восемь отдельных бельгийских консульств, большинство из которых сосредоточено в Быстро развивающиеся промышленные города Востока.

Это международное вмешательство было нежелательным и позорным для большевиков, которые стремились стереть все следы всемирного наследия Восточной Украины, претендуя на славу индустриализации. Изменение названия Нью-Йорка в начале 1950-х годов было одним из многих аналогичных шагов, направленных на то, чтобы удалить все свидетельства разнообразного происхождения этого района.

После распада Советского Союза был выдвинут ряд отдельных инициатив, направленных на то, чтобы заново открыть и предать гласности эту подавленную историю. Однако Кремль по-прежнему вводит в заблуждение, формируя восприятие востока Украины как в международном информационном пространстве, так и внутри самой Украины. Это нужно изменить. Украинские власти должны рассматривать этот вопрос как вопрос национальной безопасности и важный фронт гибридной войны против России.

Повышение осведомленности о великих исторических связях между Восточной Украиной и остальной Европой, конечно же, не убедит Путина волшебным образом уйти из региона. Однако популяризация этого интригующего наследия может помочь изменить разговор о восточной Украине, обнажив при этом пустоту имперских амбиций Москвы.

Вопреки утверждениям Кремля об утопической российской идентичности региона, восточная Украина имеет потрясающе многокультурное прошлое и когда-то рассматривалась людьми по всей Европе как страна с богатыми международными возможностями. Сейчас самое подходящее время, чтобы воплотить этот образ в жизнь.

Питер Дикинсон — редактор Службы оповещения Украины Атлантического совета.

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На фото: Нью-Йорк (бывший Новгородск) расположен в Донецкой области на линии фронта необъявленной войны Украины с Россией. (Андрей Андриенко / SOPA Images / Sipa USA)