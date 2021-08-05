Продажи легендарной Mass Effect были «намного выше» ожиданий EA

Издатель заявил, что продажи Mass Effect Legendary Edition были “значительно выше” ожиданий EA. Доходы в среду ждут инвесторов.

«Запуск Mass Effect Legendary Edition – обновленной версии первых трех игр Mass Effect – возродил страсть фанатов по всему миру, повысив показатели продаж, превзошедшие наши ожидания», – сказал генеральный директор EA Эндрю Уилсон.

EA не поделилась точными цифрами продаж Mass Effect Legendary Edition, но она оказалась популярной в Steam, достигнув самого высокого количества игроков за всю историю игр Mass Effect или BioWare. Он достиг рекордного уровня в 59 817 игроков и стал вторым по величине на основе Steam для игры EA, уступая только Apex Legends.

Еще один эксклюзив от EA на 2021 год, книга Джозефа Фариса «It Takes Two», также превзошла ожидания EA.

Mass Effect Legendary Edition заслуживает похвалы с измененной версией Mass Effect 1 получает 8 из 10 , И Зарядное устройство Mass Effect 2 получает 9 из 10 .

Вы играли в Mass Effect: Legendary Edition? да номер

Несмотря на успех единственных однопользовательских игр EA, это набор издателей многопользовательских, спортивных и мобильных игр в прямом эфире, которые Избегайте значительного снижения чистой прибыли. EA подтвердила, что она продолжает уделять внимание играм с живыми сервисами и разрабатывать их как непрерывные экосистемы, а не придерживаться традиционных моделей продаж. Общая выручка компании составила 1,55 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Будет интересно посмотреть, окажется ли другой однопользовательский римейк-проект EA, римейк Dead Space, успешным. Руководители EA заявили, что новая игра Dead Space – одна из самых популярных игр, уступающая только серии Skate. IGN поговорил с разработчиками EA Motive о том, как перестроить Frostbite Engine Horror Edition от EA.

Если вам интересно, вы можете проверить Выпущен советник для графиков Это показывает, что все мы (в основном) хорошие люди, которые никогда не будут говорить гадости привлекательным инопланетянам.

Джозеф Ноуп – писатель / продюсер / инвестор в IGN.