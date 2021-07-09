Продолжающиеся репрессии против гражданского общества в России: заявление Великобритании بيان

Мистер президент ,

Ранее мы выражали глубокую озабоченность по поводу российского законодательства о так называемых «нежелательных организациях» и «иностранных агентах», которое негативно сказывается на работе организаций гражданского общества в России. Этот закон используется для сокращения пространства, доступного для независимого гражданского общества в России.

Недавнее признание российскими властями НПО «нежелательных», в том числе объявление 30 июня фонда «Будущее России»; Фонд Ходорковского; Оксфордский фонд «Россия и европейский вариант» неоправдан и игнорирует основные свободы и права человека российских граждан.

Это действия, которые противоречат международным обязательствам России в области прав человека, в том числе в рамках гуманитарного измерения ОБСЕ.

Как страны-участницы ОБСЕ, мы коллективно согласились с важной ролью, которую играет гражданское общество, помогая нам выполнять соглашения и обязательства ОБСЕ.

Например, в Москва 1991 Мы признали, что активное участие таких организаций помогает обеспечить постоянный прогресс в выполнении наших обязательств в области человеческого измерения.

в Стамбул 1999Мы подтвердили наше обязательство «укреплять потенциал НПО, чтобы они могли вносить свой полноценный вклад в дальнейшее развитие гражданского общества и уважение прав человека и основных свобод», а также в Маастрихт в 2003 году Мы обязались поддерживать организации гражданского общества и способствовать их укреплению.

Текущие действия российских властей не соответствуют этим договоренностям. Это не способствует созданию безопасной и открытой среды для деятельности НПО и не способствует их дальнейшему росту.

Поэтому мы еще раз призываем российские власти отменить эти обозначения, поддержать укрепление контактов между людьми на благо российских граждан и принять все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках гуманитарного измерения ОБСЕ и других международных мер. обязательства в области прав человека.