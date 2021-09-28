Производитель чипов Austin согласился на гражданские санкции в отношении поставок из России

Vorago Technologies, компания из Остина, которая производит полупроводники, предназначенные для экстремальных условий, таких как космос, согласилась выплатить до 497000 долларов в рамках административного урегулирования с федеральным правительством по обвинениям в сговоре с целью передачи микросхем памяти в Россию без надлежащего экспорта. лицензия.

Федеральное ведомство по промышленности и безопасности, которое Гражданское наказание объявлено во вторникФураго сказал, что он «вступил в сговор с российскими и болгарскими бизнесменами», чтобы отгрузить чипы памяти с 2014 по 2019 год.

По данным агентства, болгарская компания выступила в качестве прикрытия для Vorago, чтобы отправить «радиационно-усиленные кремниевые (SRAM) чипы из Vorago в Россию» без необходимой лицензии.

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«Использование« подставной компании »для сокрытия фактического незаконного экспорта радиоактивных электронных компонентов в Россию недопустимо, и виновные в серьезных нарушениях будут привлечены к ответственности», – сказал Кевин Курланд, исполняющий обязанности помощника государственного секретаря по экспортному контролю. В подготовленном заявлении.

Агентство, подразделение Министерства торговли США, заявило, что Министерство юстиции ранее заключило с Vorago соглашение об отказе от судебного преследования в связи с транзакциями, указанными в административном урегулировании. Он добавил, что трем иностранцам – россиянину и двум болгарам – в прошлом году были предъявлены обвинения в поведении, связанном с ними.

Генеральный директор Verago Бернд Лейнхард заявил во вторник американскому государственному деятелю, что его компания сожалеет о «обстоятельствах, которые привели к этому действию» Бюро промышленности и безопасности. Обстоятельства, по его словам, «возникли из рабочих отношений, которые завязал наш бывший генеральный директор».

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Ленхард сказал в электронном письме, что Forago «много работала над улучшением нашего экспортного контроля».

Агенты ФБР провели правоохранительную операцию в офисе Вораго на бульваре С. Мопак, 1501 (петля 1) в июле 2019 года, хотя в то время причины этого не разглашались.

Vorago, изменившая свое название с Silicon Space Technology Corp в 2015 году, – это частная компания, которая производит компьютерные чипы, предназначенные для работы в экстремальных условиях.

Его запатентованная технология «использует крупносерийное рентабельное производство для усиления любого полупроводникового компонента, который коммерчески предназначен для работы в суровых условиях, и создала ряд решений для аэрокосмической, оборонной и промышленной сфер», – говорится в сообщении компании на своем веб-сайте. .

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В соответствии с мировым соглашением, объявленным во вторник, компания согласилась выплатить 250 000 долларов девятью ежеквартальными платежами, начиная с октября. Оставшийся гражданский штраф в размере 247000 долларов будет уплачен не ранее 22 сентября 2023 года, и он будет отменен, если Furago обновила данные о предыдущих платежах, выполнила другие положения соглашения и не допустила никаких новых нарушений.

Согласно мировому соглашению, компания также рискует потерять экспортные льготы в случае несоблюдения соглашения.

Курланд сказал, что Бюро промышленности и безопасности «активно преследует компании, которые вступают в сговор с иностранными игроками с целью нарушения требований экспортного лицензирования».