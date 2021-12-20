В понедельник федеральная прокуратура обвинила гражданина России в предполагаемых связях с офисом президента России Путина в зарабатывании миллионов долларов с использованием внутренней информации, собранной путем взлома баз данных, содержащих секретную информацию о публично торгуемых компаниях.

Владислав Д. остался. Килочин был в России в течение многих лет, участвуя в афере, но исполняющий обязанности прокурора США Натаниэль Р. Минделл заявил на пресс-конференции в Бостоне в понедельник, что он недавно посетил Швейцарию и, находясь в этой стране, был задержан и в конечном итоге экстрадирован в Бостон. предстать перед федеральными обвинениями здесь.

«Проще говоря, они взломали американские сети, украли инсайдерскую информацию и обманули честных инвесторов на миллионы долларов», — сказал Мендель.