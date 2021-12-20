В понедельник федеральная прокуратура обвинила гражданина России в предполагаемых связях с офисом президента России Путина в зарабатывании миллионов долларов с использованием внутренней информации, собранной путем взлома баз данных, содержащих секретную информацию о публично торгуемых компаниях.
Владислав Д. остался. Килочин был в России в течение многих лет, участвуя в афере, но исполняющий обязанности прокурора США Натаниэль Р. Минделл заявил на пресс-конференции в Бостоне в понедельник, что он недавно посетил Швейцарию и, находясь в этой стране, был задержан и в конечном итоге экстрадирован в Бостон. предстать перед федеральными обвинениями здесь.
«Проще говоря, они взломали американские сети, украли инсайдерскую информацию и обманули честных инвесторов на миллионы долларов», — сказал Мендель.
Федеральные обвинители заявили, что Клюшин — один из пяти обвиняемых, все россияне, которые предположительно участвовали во взломах и внутренней торговле. Ермаков Одним из четырех разведенных обвиняемых является Иван С. Ермаков, которому, по словам Менделя, уже предъявлено обвинение в федеральном обвинении за попытки России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году и взломать международные спортивные организации, которые наложили санкции на российские спортивные команды за незаконное употребление наркотиков.
Мендель сказал, что федеральное большое жюри в Бостоне расследовало мошенничество в течение последних двух лет, и что решение Клюшина поехать в Швейцарию создало редкую возможность привлечь российского участника схемы взлома и торговли в американскую систему правосудия. .
«Мы смогли арестовать его только потому, что он уехал из России и приехал в Швейцарию отовсюду», — сказал Мендель. «Если вы ищете хорошие новости на этой неделе, вы можете найти их здесь. Смелые американские поверенные и федеральные агенты сделали возможным найти и доставить Клиочина и доставить его сюда для предъявления обвинений. Это хороший день».
Это постоянно развивающаяся история, которая будет обновляться.
С Джоном Р. Эллементом можно связаться по адресу [email protected] Следуйте за ним в Твиттере Встраивать твит.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».