Простой фотошоп: как пакистанский фотограф может помочь русским троллям

На фоне серии санкций США, введенных в четверг в отношении российских компаний и должностных лиц, занимающихся кибербезопасностью, якобы работавших от имени кремлевских спецслужб, появилась одна компания: Fresh Air Farm House в Карачи, Пакистан.

Фермерский дом, на странице которого в Facebook отображается https://www.facebook.com/FreshAirFarmHouseKarachi, представляет собой арендуемый дом с аквапарком, которым управляет 34-летний Мохсен Реда, соучредитель онлайн-компании по поддельным удостоверениям личности, которая По словам прокуратуры, это помогло российским клиентам закрепиться в США.

Согласно заявлению Минфина США и обвинительному заключению, опубликованному на этой неделе федеральной прокуратурой в Нью-Джерси, Раза управлял фабрикой поддельных цифровых удостоверений, производя поддельные изображения водительских прав, поддельные паспорта и счета за услуги, чтобы помочь мошенническим клиентам пройти проверки в платежных компаниях , Американец. В обвинительном заключении по шести пунктам Реза обвинялась в предоставлении фальшивых документов и отягчающих обстоятельствах кражи личных данных.

Агентство Reuters связывалось с Раза в Пакистане по телефону, указанному в санкционном списке Министерства финансов США. Он подтвердил свою личность и признал, что занимался цифровым мошенничеством, сказав, что использовал «простой Photoshop» для замены удостоверений личности, счетов и других документов на заказ.

Реда, который сказал, что он также занимается графическим дизайном, электронной коммерцией и криптовалютой, отрицает какие-либо нарушения, заявив, что он помогал людям получить доступ к учетным записям, с которых они были заблокированы.

Среди его клиентов, как утверждается в обвинительном заключении Нью-Джерси, был сотрудник Агентства интернет-исследований – печально известной российской фермы, которую американские следователи, сообщения СМИ, просочившиеся документы и бывшие инсайдеры пытались вмешаться в выборы в США. Согласно обвинительному заключению, сотрудник IRA воспользовался услугами Разы в 2017 году для получения поддельных водительских прав для подтверждения личности поддельных учетных записей Facebook.



Facebook не дал сразу никаких комментариев. Реда сказал, что не отслеживает, кто пользовался его услугой.

Он сказал, что вдохновение для его бизнеса пришло несколько лет назад, когда учетная запись PayPal, которую он открыл под псевдонимом, была заблокирована, в результате чего сотни долларов, которые он заработал, были конфискованы для улучшения результатов поиска в Интернете.

Не желая отказываться от того, что он назвал «настоящими с трудом заработанными деньгами», Photoshop украл документ, удостоверяющий личность, под его псевдонимом. Как только он разблокировал свою учетную запись PayPal, он понял, что у него есть хорошая идея, и приступил к работе. Его сайт Second Eye Solutions хвастался «еще 6000 довольных клиентов», прежде чем Реза открыл это в четверг утром.

На старом сайте были представлены десятки отзывов клиентов, в которых компания Second Eye благодарила за предоставление поддельных документов, удостоверяющих личность, которые использовались для проверки учетных записей – в основном через PayPal. Никаких комментариев от PayPal Holdings не последовало.

Реда сказал, что деньги, полученные от бизнеса по продаже поддельных удостоверений личности, были вложены в строительство Fresh Air Farm House. Объект, который включает в себя три спальни, детскую площадку, водную горку и площадку для барбекю, теперь включен в санкционный список США вместе с российскими олигархами и подрядчиками оборонной промышленности.

Том Холт, директор Колледжа уголовного правосудия МГУ, сказал, что работа Риды является примером того, как транснациональная киберпреступность может служить трамплином для спонсируемой государством дезинформации.

Он сказал, что предполагаемое использование российскими агентами поддельного пакистанского торговца личными данными для обхода контроля в социальных сетях США «подчеркивает, почему глобализированная экономика киберпреступности, затрагивающая многие регионы, является идеальным местом для укрытия – даже для национальных государств».

Халт сказал, что введение санкций в Farm House, похоже, сигнализировало среде киберпреступников об отказе от российских актеров.

«В той степени, в которой вы не можете сдержать вас прямыми действиями, вы можете уведомить некоторых из этих посредников», – сказал Холт.

