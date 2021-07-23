Пространственная потоковая передача аудио без потерь из Apple Music теперь доступна на устройствах Android

Apple недавно обновила свое приложение «Музыка» для Android, но при этом упустила некоторые новые функции, которых вы, вероятно, ждали: поток без потерь И пространственный звук. Engadget Он подтвердил, что технологический гигант начал развертывать новые варианты высококачественной потоковой передачи, хотя они не были специально упомянуты в Приложения для Android Примечания к выпуску.

компания в первую очередь объявить В мае они предоставляют подписчикам бесплатные возможности потоковой передачи, обещая иммерсивные впечатления, аналогичные тем, что предлагают Tidal HiFi и Amazon Music HD. Оба варианта появились для пользователей Apple в июне, но они ограничены определенными альбомами. Apple пообещала упростить поиск контента Dolby Atmos с помощью тщательно подобранных плейлистов и специальных значков, и заявила, что потоковая передача без потерь в конечном итоге попадет во весь ее каталог с 75 миллионами треков.

Вам нужно будет использовать совместимые динамики или наушники, чтобы насладиться этим новым впечатлением от прослушивания с эффектом присутствия. Apple ранее заявляла, что AirPods, Beats, наушники с чипом H1 или W1, а также динамики на последних iPhone, iPad и Mac будут работать с пространственным звуком Dolby. Вам нужно будет изучить особенности вашего устройства, чтобы убедиться, что оно также может получить доступ к пространственному аудиопотоку. Между тем, аудио без потерь требует проводного подключения и не будет работать с беспроводными аудиоустройствами.