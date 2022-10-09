Протесты охватили Иран, поскольку правозащитная группа заявила, что 19 детей были убиты

ДУБАЙ (Рейтер) — Протесты, спровоцированные смертью молодой женщины, задержанной полицией, продолжились по всему Ирану в воскресенье вопреки репрессиям властей. Правозащитная организация заявила, что в демонстрациях приняли участие по меньшей мере 185 человек, включая детей. Они были убиты на демонстрациях.

Антиправительственные протесты, начавшиеся 17 сентября на похоронах 22-летней Мехсы Амини в ее курдском городе Сакказ, превратились в самый большой вызов религиозным лидерам Ирана за последние годы, поскольку демонстранты призывают к свержению верховного лидера. . Аятолла Али Хаменеи.

В субботу базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека заявила: «По меньшей мере 185 человек, в том числе не менее 19 детей, были убиты в ходе общенациональных протестов по всему Ирану. Наибольшее количество убийств произошло в провинциях Систан и Белуджистан, причем половина зарегистрированных номер.». .

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Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, в том числе США. Среди прочего, они обвинили вооруженных перебежчиков в совершении актов насилия, в результате которых погибло не менее 20 сотрудников сил безопасности.

Правозащитные группы заявили, что видеоролики, распространенные в социальных сетях, показывают протесты в десятках городов по всему Ирану рано утром в воскресенье, в которых участвуют сотни старшеклассниц и студенток университетов, несмотря на применение слезоточивого газа, дубинок и боевых патронов во многих случаях. Силы безопасности.

Иранские власти отрицают использование боевых пуль.

«Не бей мою жену, она беременна»

На видео, размещенном в Твиттере широко известным активистом 1500 Tasfer, видно, как силы безопасности, вооруженные дубинками, нападают на учащихся средней школы в Тегеране.

Горящий полицейский мотоцикл во время акции протеста против смерти Махсы Амини, женщины, которая скончалась после ареста «полицией нравов» Исламской Республики, в Тегеране, Иран, 19 сентября 2022 г. WANA (Агентство новостей Западной Азии) через Рейтер // Изображение файла

На другом видео мужчина кричал: «Не бейте мою жену, она беременна», когда она пыталась защитить ее от спецназа в городе Рафсанджан в субботу.

Видеоклип, размещенный аккаунтом Mamlaket в Twitter, у которого более 150 000 подписчиков, показывает, как силы безопасности преследуют десятки школьниц в городе Бендер-Аббас. В сообщениях в социальных сетях говорилось, что магазины были закрыты в нескольких городах после того, как активисты призвали к массовой забастовке.

Агентство Reuters не смогло проверить видео и сообщения. Подробности о жертвах постепенно просачиваются, отчасти из-за интернет-ограничений, наложенных властями.

Между тем, полуофициальное информационное агентство Tasnim процитировало слова заместителя министра внутренних дел, предупредившего о суровых наказаниях для тех, кого оно назвало участниками беспорядков.

Амини был арестован в Тегеране 13 сентября за ношение «неподходящей одежды». Через три дня она скончалась в больнице Тегерана.

В субботнем отчете правительственной судебно-медицинской экспертизы говорится, что Амини умер от ранее существовавших заболеваний. Ее отец обвинил полицию в ее смерти, а адвокат семьи сказал, что «уважительные врачи» считают, что ее избили во время содержания под стражей.

В то время как Соединенные Штаты и Канада уже ввели санкции против иранских властей, Европейский союз рассматривает возможность замораживания активов и запрета на поездки иранских официальных лиц.

«Те, кто избивает (иранских) женщин и девочек на улицах, похищают, произвольно заключают в тюрьму и приговаривают к смерти людей, которые не хотят ничего, кроме свободной жизни, — они находятся на неправильной стороне истории», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Барбок. Газета Bild am Sonntag в воскресенье.

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Дополнительный репортаж Биргит Миттолен в Берлине. Под редакцией Эйлин Хардкасл и Барбары Льюис

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