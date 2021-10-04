Противоборствующие стороны в Ливии, в том числе российские наемники, могут быть виновны в преступлениях – Организация Объединенных Наций

Эксперты ООН по правам человека утверждают, что у них есть секретный список подозреваемых

Нарушения включали военные преступления

Поговаривали, что российские наемники расстреливали задержанных

ЖЕНЕВА (Рейтер). В понедельник следователи ООН заявили, что российские наемники убили задержанных в Ливии в рамках возможных военных преступлений, совершенных несколькими сторонами конфликта, добавив, что они составили секретный список подозреваемых.

Ливия находится в беспорядке в течение десятилетия, поскольку в последние несколько лет произошла война между силами, поддерживающими конкурирующие правительства, размещенными на востоке и западе, при поддержке региональных держав, иностранных боевиков и наемников. Россия, Египет и Эмираты поддерживали восточные силы, в то время как Турция поддерживала правительство на западе.

Миссия Организации Объединенных Наций по установлению фактов во главе с Мухаммадом Уджаром заявила в своем первом отчете, что «расследования показали, что несколько сторон в конфликте нарушили (международное гуманитарное право) и, возможно, совершили военные преступления».

В отчете прямо обвиняются наемники из российской охранной компании Вагнера в расстреле заключенных в сентябре 2019 года. «Таким образом, есть разумные основания полагать, что сотрудники Вагнера могли совершить военное убийство», – говорится в сообщении.

В нем также говорится, что сотрудники Вагнера оставили после себя планшетный компьютер с картой, на которой показаны 35 участков, где были установлены мины возле гражданских зданий в районах, оставленных отступающими восточными войсками. Она добавила, что с июня 2020 года мины, в основном российского производства, убивают и калечат мирных жителей, возвращающихся домой.

Рейтер не смог сразу связаться с Вагнером, и секретная компания не ответила на вопросы о своей прошлой деятельности. Когда в прошлом году его спросили об утверждениях о деятельности российских наемников в Ливии, президент Владимир Путин сказал, что если там и воюют русские, то они не представляют российское государство.

Основные сражения в Ливии зашли в тупик с прошлого года после того, как продвижение восточных войск к столице было отложено в 2020 году, и обе стороны согласились на прекращение огня и временное правительство единства. Выборы назначены на декабрь.

В воскресенье министр иностранных дел Ливии заявил, что некоторые иностранные боевики покинули страну в то время, когда правительство единства пытается мобилизовать международную помощь для вывода остальных. Подробнее

Пытки на ежедневной основе

Отчет комиссии из трех человек Совету по правам человека, который был отложен из-за бюджетных ограничений, был основан на сотнях документов, спутниковых снимках, интервью с более чем 150 людьми и исследованиях в Ливии, Тунисе и Италии.

Он взял под свой контроль многочисленные вооруженные группы, борющиеся за контроль над землей и экономическими активами, включая незаконный оборот мигрантов, спасающихся от конфликтов и нестабильности.

Независимые эксперты заявили, что пытки и другие злоупотребления, совершаемые «ежедневно» в ливийских тюрьмах государственными властями и ополченцами в отношении задержанных мигрантов, могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

«Совершенно очевидно, что политика противодействия (ЕС) на море привела к массовым нарушениям прав человека … мигрантов, что привело к их задержанию в Ливии по возвращении», – сказал член комиссии Чалока Бейани.

Следователи ООН определили подозреваемого в одном из самых серьезных злоупотреблений – убийствах, совершенных вооруженной группой в городе Тархуна с жертвами, захороненными в братских могилах, – как Мохаммеда аль-Кани, командира, который, по их словам, сам был убит в июле во время рейда Ливийская национальная армия, базирующаяся на востоке страны.

«Масштабы зверств в Тархуне требуют более пристального внимания, включая судебно-медицинские расследования», – заявила журналистам эксперт комиссии Трейси Робинсон.

Вооруженная группа кани в течение многих лет сражалась бок о бок с ЛНА и укрылась на контролируемой ЛНА территории после изгнания из Тархуны. Ни LNA, ни полиция Бенгази ранее не подтверждали смерть Кани. Рейтер не смог связаться с его представителями.

Дополнительный репортаж Ангуса МакДауэлла из Туниса. Редакция Питера Графа и Алекса Ричардсона

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