Прямые анонсы: война России в Украине

В пятницу Россия заявила, что ее войска «полностью освободили» сталелитейный завод «Азовсталь» в Мариуполе — последний захват украинского сопротивления в оккупированном Россией южном городе.

CNN не смог самостоятельно проверить, что все украинские войска покинули завод.

Украина еще не подтвердила заявления России, что, если это правда, может означать символическую военную победу Москвы.

Это то что тебе нужно знать:

Осада Мариуполя: Город-порт, имеющий стратегическое значение, был одним из первых городов, подвергшихся нападению русских с момента начала вторжения Москвы 24 февраля. В начале марта он был окружен российскими войсками, мирные жители столкнулись с острой нехваткой продовольствия и воды, а серия бомбардировок поразила родильный дом и театр, где укрылись мирные жители.

Растение: В середине апреля большая часть последних украинских гвардейцев изо всех сил пыталась отступить российским войскам от металлургического завода «Азовсталь», который стал убежищем для 1000 мирных жителей, некоторые из которых были ранены без медицинской помощи.

В конце апреля Россия заявила, что Мариуполин добился «освобождения» — президент Украины Владимир Желенский это опроверг, заявив, что солдаты в городе все еще сопротивляются.

Попытки выселения: Эвакуация населения из «Азовстале» началась 1 мая. 16 мая украинская армия объявила, что ее войска выполнили свою «боевую задачу» на металлургическом заводе, и сотни солдат были эвакуированы с объекта.

Сотни эвакуированных с АЭС украинских военных доставлены в следственный изолятор, а тяжелораненым оказывается медицинская помощь, сообщили в Минобороны России.

Украина заявила, что ожидает передачи российских военнопленных тяжелораненым бойцам.

Состояние грунта: Если заявления России в пятницу верны, это означает, что весь город Мариуполь перешел под контроль России после почти трех месяцев жестоких боев.

Представитель Минобороны России сообщил на заводе, что «последняя группа боевиков численностью 531 человек сдалась». Ранее украинский командир полка «Азов» отдал приказ бойцам «беречь свою жизнь и здоровье… и прекратить охрану». Город. »

Видео, размещенные в Интернете, показывают оставшиеся военные самолеты «Азов», покидающие сталелитейный завод. CNN не может самостоятельно проверить количество истребителей, оставшихся на заводе.

Российская прибыль: Если падение сталелитейного завода «Азовсталь» подтвердится, это будет означать, что российские войска полностью контролируют Мариуполь, открывая путь для создания сухопутного коридора между Россией и аннексированной территорией Крыма.

Символическая победа обеспечила бы России крупный порт на Азовском море и освободила бы российские войска для участия в боевых действиях на передовой в Донбассе.