В субботу, 21 мая, жители выносят свои вещи из дома, который был разрушен в результате обстрела российскими войсками в Ирбине, Украина. (Ефрем Лукоцкий / А.Б.)

По словам президента Украины Владимира Желенского, более 1000 учебных заведений в Украине были разрушены российскими войсками с начала войны, включая начальные школы, детские сады и университеты.

Вот последние новости о войне на Украине:

Россия запрещает Пидан: Россия запретила въезд в страну более чем 900 американцам, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блингена. В субботу Россия опубликовала обновленный «черный список», запрещающий въезд в страну в общей сложности 963 американским чиновникам и деятелям.

В обновленный список вошли большинство сенаторов и членов Палаты представителей США, бывшие и действующие правительственные чиновники, журналисты, военнослужащие, юристы, граждане, руководители компаний и несколько умерших лиц.

Долгосрочная Аризона. Сен, умерший в 2018 году. В список были добавлены Джон Маккейн и Мелисса Триско, заместитель директора Разведывательного управления Министерства обороны, а также Майк Помпео, бывший госсекретарь президента Дональда Трампа.

Разрушенный мост: Глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска разрушили Павловградский мост между Северотнецком и Лысянском в Луганской области Украины. В сообщении на своей странице в Telegram в субботу Хейд сказал, что это «затруднит эвакуацию и доставку гуманитарной помощи», но теперь «между городами есть связь». Гайде сообщил, что в субботу из Луганской области эвакуировали 57 человек.

Резня в Лосове: Он был поврежден в результате ракетного обстрела Россией поселка Лосово в Харьковской области в пятницу.ОйПо словам мэра Сергея Зеленского, тысяча квартир и 11 учебных заведений.

«Цифры ошеломляющие: 11 общеобразовательных учреждений, в том числе пять школ. Есть вопросы по размеру ущерба, нанесенного одной больницей и одной больницей. Наш дворец культуры полностью разрушен», — заявил мэр в видеообращении в Telegram на Суббота. .

Влияние образовательных учреждений: Более 1000 украинских учебных заведений были уничтожены российскими военными с начала войны. Президент Украины Владимир Желенский.

Российские военные уничтожили 1873 учебных заведения. Это огромная потеря», — сказал Желенский в своем выступлении в субботу.

В это число входят начальные школы, университеты, детские сады и другие учреждения, пострадавшие от российских обстрелов с начала войны в феврале прошлого года.

Донбасская атака: Российские военные в последние дни наносили удары по Славянску и Северодонецку, и ситуация на Донбассе сейчас «очень сложная», заявил украинский президент в своем вечернем выступлении в субботу.