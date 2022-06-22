Прямые анонсы: война России в Украине

По данным украинских официальных лиц, на границе Керсонской и Михолевской областей на юге Украины идут ожесточенные бои.

Правительство заявило в среду, что русские обстреляли несколько районов Николаева. По словам региональных властей, во вторник второй день подряд горит город Перезнехвате. Они добавили, что артиллерийские обстрелы близлежащих деревень подожгли посевы.

Правительство сообщает, что в нескольких деревнях вдоль региональной границы идут ожесточенные бои.

По сообщениям, с марта в Керсенском районе России было похищено больше активистов, политиков и журналистов.

«Украинских СМИ в этом районе нет», — заявили украинские официальные лица.

«Оккупанты и местные коллаборационисты делают все более громкие заявления о присоединении Херсонской области к России», — заявили в правительстве, но «с каждым днем ​​в городе (Керсене) появляется все больше украинских флагов и надписей».

Немного фона: Уровень инакомыслия и оппозиции в Гершоне трудно оценить количественно, но были многочисленные нападения на украинских чиновников, решивших сотрудничать с русскими, а также плакатные кампании против оккупации.

Ранее на этой неделе вице-премьер-министр Украины Ирина Варещук призвала мирных жителей Херсонской области покинуть территорию, если они могут.

Он сказал, что им придется ехать через Крым, который в случае необходимости аннексируется Россией, и что это будет «почти единственный» выходной коридор для бегущих.

Российские оккупационные силы затруднили передвижение мирных жителей из Гершона на территорию, контролируемую Украиной.

Сотни украинцев выехали из Герсена через Крым и сели на автобусы, чтобы добраться до частей нерегулируемой Украины в дальние путешествия через Турцию или Россию и Грузию.

«По нашим оценкам, до 50% населения области, то есть полмиллиона человек, уже покинули Херсон и Херсонскую область», — заявил во вторник начальник Херсонского областного военного управления Геннадий Лагута.

Маршруты Кривого Рога и Николаева, которые раньше использовались эвакуированными в Херсонской области для эвакуации, говорят: «Сейчас не работают, оккупанты не выпускают людей. Добавлено.

За минувшие сутки с оккупированных территорий покинули более 1400 человек, около 400 из них прибыли из Херсонской области и добрались до Запорожья, сообщил во вторник глава военной администрации области Александр Старух.