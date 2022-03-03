Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

3 марта Президент Украины Владимир Желенский выступил с очередным видеообращением. (Президент Украины)

Через неделю после вторжения в Украину президент Владимир Желенский заявил на своей последней странице в Facebook, что будет защищаться от российских войск, оккупирующих ключевые города.

Он сказал, что «первые часы и дни» «полномасштабной войны» были «действительно трудными», но украинцы были «едины, настолько сильны, что выстояли. Так будет продолжаться. Мы будем продолжать».

По словам Желенского, российские войска были остановлены ожесточенной украинской оппозицией, которая все еще цела.

«Все рубежи нашей обороны защищены. У противника нет победы ни на одном стратегическом направлении», — сказал он.

Москва «вынуждена изменить тактику, — сказал Желенский, — признание того, что российские ракетно-бомбовые удары по украинским городам не сделали на нашей земле ничего существенного».

Желенский заявил, что Украина победит вторжение президента России Владимира Путина, что она и сделала с «другим вирусом, другой болезнью», то есть Ковит-19.

«Первые недели боя были очень тяжелыми. Но мы были едины, настолько сильны, что были усердны», — добавил он.

Однако ситуация, похоже, ухудшается.

Мэр Город Гершон имеет стратегическое значение Указывает, что российские силы захватили контроль над Черным морем, хотя утверждения спорны.

Жители столицы Киева проснулись рано утром в четверг как минимум от одного крупного взрыва к юго-западу от города после дня сильных обстрелов.

Также в портовом городе Мариуполь жители остались без электричества и воды, по словам мэра, из-за активизации наступления российских войск.