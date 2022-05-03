Прямые обновления: война России в Украине

Официальные лица США и Запада считают, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полностью мобилизовать российские резервные силы, когда они попытаются вторгнуться на восток и юг Украины.

9 мая, известное как «День Победы» в России, знаменует собой победу русских над нацистами в 1945 году. Западные чиновники давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить о военных достижениях на Украине. , или значительная эскалация боевых действий — или и то, и другое.

Чиновники начинают сосредотачиваться на одном сценарии, а именно на официальном объявлении Путиным войны Украине 9 мая. До сих пор российские официальные лица настаивали на том, что конфликт был всего лишь «специальной военной операцией» с главной целью «денацификации».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал: «Я думаю, что он попытается уйти от своей «спецоперации». Для радио LBC прошлая неделя. «Он катался по полю, подготавливая почву для того, чтобы он мог сказать: «Послушайте, сейчас идет война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса».

Уоллес добавил, что он «не удивился бы, и у меня нет информации об этом, что он, вероятно, объявит в этот Первомай, «что мы сейчас воюем с нацистами в мире и должны мобилизовать массы русского народа». «

Больше контекста: Официальное объявление войны 9 мая может мотивировать граждан России и побудить общественное мнение к вторжению. Согласно российскому законодательству, российский закон также позволяет Путину мобилизовать резервные силы и набирать призывников, в которых, по словам официальных лиц, Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки рабочей силы. Западные и украинские официальные лица подсчитали, что не менее 10 000 российских солдат погибли в войне после российского вторжения чуть более двух месяцев назад.

Другие варианты 9 мая включают аннексию отколовшихся территорий Луганска и Донецка на востоке Украины, наступление на Одессу на юге или провозглашение полного контроля над южным портовым городом Мариуполем.

Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил в понедельник, что у США есть «очень заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк «где-то в середине мая». Есть также признаки того, что Россия может планировать объявить и аннексировать «народную республику» в городе Херсон на юго-востоке страны.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что «есть веские основания полагать, что русские сделают все, что в их силах, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

«Мы видели, как русские удвоили свои пропагандистские усилия, возможно, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине», — сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что он был «осведомлен о предположениях о том, что Россия может официально объявить войну» 9 мая, и сказал: «Было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем «Дня Победы» для объявления войны, которая сама по себе позволит им увеличить рекрутов так, как они не могут сделать сейчас, таким образом, что это будет равносильно раскрытию миру провала их военных усилий, того, что они барахтаются в своей военной кампании и военных целях».

«Я абсолютно уверен, что в преддверии 9 мая мы еще услышим из Москвы», — добавил Прайс. «Я почти уверен, что в преддверии 9 мая вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, в том числе от наших партнеров по НАТО».