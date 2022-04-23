Прямые трансляции: война России в Украине

(Си-Эн-Эн)

Премьер-министр Украины Денис Шмидт назвал ситуацию в Мариуполе «вероятно, самой страшной катастрофой века», поскольку юго-восточный портовый город подвергся серии бомбардировок со стороны российских войск — «крупнейшей гуманитарной катастрофе» со времен российского вторжения.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, Шмидт сказал, что в Мариуполе погибли тысячи людей: «Мы увидим ужасающие зверства, когда он будет освобожден от русских».

Он сказал, что российские войска «полностью разрушают все», включая убежища для мирных жителей.

До сих пор 100 000 человек оказались в затруднительном положении после Мариуполя. В окружении российских войск 1 марта, По словам украинских чиновников. По данным украинских властей, во время теракта в городе погибло более 20 000 человек.

CNN не смог независимо определить эти цифры, потому что после нескольких недель интенсивных бомбардировок не было точных данных о погибших.

Последний захват оппозиции: В пятницу Шмидт сообщил, что мирные жители, в том числе женщины и дети, прятались на территории городского сталелитейного завода «Азовсталь», последнего оплота украинской охраны. Он сказал, что российские военные все еще окружают этот район и обсуждают пути эвакуации с украинскими союзниками.

Он также призвал послов всех стран, в том числе США, вернуться в свои посольства в Киеве.