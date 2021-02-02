Публичность со временем изменилась. Вот почему так сложно скрыть последнее.

За последние несколько лет пропаганда приобрела новый характер и отразится далеко в будущем. Чтобы понять, как это происходит, стоит посмотреть на эффекты с течением времени.

В Первой и Второй мировых войнах Реклама Его использовали для формирования общественного мнения с помощью типографики. Особенно во время первой войны книги, газеты, мультфильмы, лозунги, театр и даже Штампы Это были совместные машины с обеих сторон для распространения положительной информации. Пропаганда удерживала толпу на своей стороне и увеличивала ряды Армейский боевой дух. К началу Второй мировой войны пропаганда изменилась, и, в частности, для разжигания страха стали использовать фильмы. Были все еще обычные плакаты для упаковки солдат, но они были отрицательными, а не положительными. «Останови этого монстра, который ни перед чем не останавливается», – прочитал один из них.

В 1947 году издатель из Сент-Пола, штат Миннесота, выпустил Red Scare. Книга персонажей Заголовок: «Это завтра. Америка при коммунизме!» На твердой обложке изображен американский флаг, пропитанный красным пламенем, на фоне жестокого нападения солдат-коммунистов на черно-белых американских солдат. В данном случае пропаганда пересекала этнические границы, чтобы гарантировать, что все американцы, независимо от цвета кожи, могли признать необходимость поддержки солдат и любой ценой присоединиться к ним в борьбе с коммунизмом. Она стимулировала аудиторию с помощью символики и общественных деятелей, таких как солдат, которых все граждане уважали и к которым могли относиться.

С началом холодной войны пропаганда смешалась в обоих направлениях: продвигала идеологии и демонизировала персонажей. В 1956 году Куба, социальная революция и стратегия пропаганды преобразовали коллективное сознание кубинского народа в сторону Персонаж Фиделя Кастро. Рожденный для богатства, но ненавидящий элиту, Кастро – желанное чувство среди тех, кто стремится к достойной жизни. Кастро лично любит борьбу. Как и другие Революционные лидеры В истории, как Ленин и Троцкий, Мао, Лувр на Гаити, алжирский Фанон и мексиканец Эмилиано Сапата, американская пропаганда использовала изображения и карикатуры на Кастро, чтобы искажать образ всего, что он представлял. Однако пропаганда имела неприятные последствия, поскольку идеология Кастро задела за живое. Черная Америка С точки зрения несправедливости и социального и экономического неравенства. Более того, его появление на Шоу Эда Салливана В 1959 г. Он добавил неожиданную привлекательность как победивший бунтарь с привлекательным другом из банды Че Гевара. Идеологическая пропаганда и демонизация персонажей как инструментов пошли на убыль. Граждане начали использовать свой интеллект, чтобы определять, чего и кому следует избегать во внешней политике.

В Революции арабской весны 2010–2015 годы были периодом бума использования Интернета. Для рекламы. Однако вместо стратегического позиционирования военного министерства фотографии и видео были опубликованы обычными гражданами. В отличие от предыдущей пропаганды, основное внимание уделялось популистской борьбе. Люди устали от преследований из-за бедности и неравенства, о чем свидетельствует 26-летний Мохамед Буазизи, который публично поджег себя в Тунисе. Протестуя против бедности. После его акта, который спровоцировал восстание, граждане взяли пропаганду в свои руки через социальные сети. Таким образом, пропаганда движения «арабская весна» была направлена ​​на преодоление неравенства и рост популизма.

Вслед за арабской весной наступил подъем Исламского государства, а с ним и еще один повтор пропаганды, на этот раз с ясным видением. Устранить западные ценности С исламом. Большой сдвиг в средствах продвижения отличает эту пропаганду от всех прошлых лет. Рассвет социальных сетей с глобальным охватом стал основным инструментом пропаганды Исламского государства. Для трансляции использовались такие платформы, как Facebook и YouTube. Очень эффективный Видео, как записанные, так и в реальном времени, которые проникают в психику визуально, звуко и интеллектуально. Этот уровень рекламы считается Когнитивные манипуляцииЧасто это не распознается до тех пор, пока кто-то не столкнется с ужасными последствиями ужасного поступка или пока не произойдет изменение в себе. идентификация. Электронная пропаганда, более эффективная, чем плакаты, марки и фильмы с наемными актерами, является сегодня наиболее опасной формой партизанской войны.

Россия Электронная реклама В Соединенных Штатах за последние четыре года страна была идеологически разделена до бунта радикальных сторонников Трампа. Действительно, дезинформация, которую легко продвигать через социальные сети в форме рекламы, видео на YouTube и чатов в Twitter, подпитывает теории ненависти и заговора. Этим достигают миллионы американцев.

Что касается авторских революционных движений Джефф Гудвин Это основная причина того, почему небольшое количество повстанцев может преуспеть в своих миссиях: «Одно из возможных объяснений состоит в том, что мятежи, которые носят« расовый »или этнический характер и коренятся в классовых или социально-экономических проблемах, могут оказаться особенно трудноразрешимыми, в то время как повстанческие движения которые являются просто стратификацией, будут легко побеждены или сдержаны “. Российская пропаганда в Соединенных Штатах включала сообщения, в которых использовались многочисленные идеологические различия внутри нации. Продвигать Сообщения страха О потере работы для иммигрантов и лишении прав Второй поправки. Их подтолкнула дезинформация о злоупотреблениях со стороны федеральных властей и необходимости в большем количестве полиции, чтобы остановить преступность.

Если посмотреть на реальные проблемы, стоящие за этими сообщениями – экономический упадок белых в штатах, которые в прошлом извлекали выгоду из Свободный труд черных рабов, Вместе с новым Индустриальная революция Вы оставляете их отрасли позади – и у вас есть высокая вероятность того, что сторонники Трампа продолжат сплочение. Использование Россией силы старой пропаганды могло подготовить почву для беспорядков 6 января у Капитолия США, но усмирение разногласий внутри государства зависит от Америки.