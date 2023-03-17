Путин заявил, что западные аналитики предсказывали, что прилавки России будут пусты

Похоже, он имел в виду комментарии Терезы Коффи о капусте в прошлом месяце.

Сегодня Владимир Путин высмеял Великобританию за то, что она вынуждена есть капусту и не может поставить российскую экономику на колени санкциями.

Кремлевский авторитет, по-видимому, имеет в виду комментарии министра сельского хозяйства Великобритании Терезы Коффи, которая в прошлом месяце заявила, что британцы, борющиеся за импортные помидоры, перец и огурцы в супермаркетах, могут подумать о сезонной капусте местного производства.

Путин сказал в своем выступлении перед бизнес-лидерами, что западные аналитики предсказывали, что полки российских магазинов опустеют, а услуги рухнут в результате санкций, введенных в ответ на его вторжение в Украину.

Но российские государственные СМИ утверждают, что страна наслаждается кучей свежих продуктов, несмотря на наложенные на нее санкции.

«У жизни другие представления, — сказал Путин. С теми же проблемами столкнулись и сами западные страны. Дошло до того, что их лидеры предлагают гражданам перейти на капусту вместо салата или помидоров.

Сегодня Владимир Путин высмеял Великобританию и Запад за их предложение репы, но не смог поставить российскую экономику на колени санкциями.

Российский президент, похоже, имел в виду комментарии министра сельского хозяйства Великобритании Терезы Коффи.

Президент России также добавил: «Репа — хороший продукт, но, возможно, вам придется обратиться к нам». [Russia] Для репы тоже, потому что уровень нашей урожайности все еще намного превышает уровень наших соседей в Европе.

Дешевая энергия в богатой газом стране означает, что овощи можно выращивать в отапливаемых домах всю зиму. Россия также может импортировать большое количество фруктов из сочувствующих стран, таких как Иран, где климат намного теплее.

Супермаркеты по всей Великобритании, в том числе Aldi, Morrisons, Asda и Tesco, столкнулись с ограниченными продажами помидоров, перца и огурцов.

Поэтому Коффи сказал, что в это время года потребители могут захотеть обратиться к британским «фирменным блюдам», чтобы поддержать местных фермеров.

Потребители в большинстве других частей Западной Европы не страдали от такой нехватки, которая была вызвана необычно холодной погодой, погубившей урожай в Южной Европе и Северной Африке.

В то время как экономический спад России на 2 процента в прошлом году бросил вызов самым ранним прогнозам, аналитики говорят, что потребуются годы, прежде чем она восстановится в размерах в 2021 году, и еще больше времени, чтобы она вернулась к своей предыдущей траектории роста.

Высоко оценивая стойкость России, Путин также признал риски для экономики и попросил руководителей бизнеса поставить патриотизм выше прибыли.

По мере эскалации напряженности между Западом и Россией Пентагон поделился кадрами столкновения российского истребителя с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Официальные лица, знакомые с оценками американской разведки, считают, что высокопоставленные кремлевские чиновники согласились с твердым возражением.