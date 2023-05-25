Путин заявил, что цены на энергоносители приближаются к «экономически оправданному» уровню

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в среду, что цены на энергоносители близки к «экономически оправданному» уровню и что Россия продолжает выполнять свои обязательства по поставкам энергоресурсов.

Выступая на возглавляемой Россией конференции Евразийского экономического союза в Москве, Путин также поднял вопрос о нехватке энергии в Европе.

«Сейчас, слава богу, цены на энергоносители приближаются к экономически оправданному уровню, но кто виноват в том, что произошло?» Об этом он заявил, выступая перед лидерами Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Цены Путин не назвал.

Цены на нефть выросли в среду после того, как поставки нефти и топлива в США сократились, и в предупреждении министра энергетики Саудовской Аравии спекулянтам была поднята перспектива дальнейших сокращений со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, в группе, известной как ОПЕК+. .

Некоторые инвесторы восприняли комментарии Саудовской Аравии как знак того, что ОПЕК+ может рассмотреть вопрос о дальнейшем сокращении добычи на встрече 4 июня, в то время как замечание Путина о ценах может свидетельствовать об отсутствии немедленных изменений в производственной политике группы.

Ранее в этом месяце Путин заявил, что сокращение добычи нефти, осуществленное ОПЕК+, было необходимо для поддержания определенного уровня цен, вопреки заверениям других лидеров группы, что она не стремится управлять рынком таким образом.

Путин также поднял вопрос о загадочных взрывах в спроектированных Россией подводных газопроводах «Северный поток».

«Они взорвали «Северный поток-1», они не начали «Северный поток-2», — сказал он, имея в виду двойные газопроводы из России через Балтийское море в Германию, которые сильно пострадали от взрывов в сентябре прошлого года.

Россия неоднократно заявляла, не предоставляя доказательств, что за взрывами стоит Запад. Следователи из Швеции и Дании, где взрывы произошли в их исключительной экономической зоне, заявили, что разрыв произошел в результате саботажа, но не сказали, кто, по их мнению, несет ответственность.

Об этом сообщает Рейтер.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.