Путин обещает сделать больше, чтобы разблокировать экспорт российских удобрений

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в среду, что российские официальные лица будут работать над тем, чтобы разблокировать российские удобрения, застрявшие в европейских портах, и возобновить экспорт аммиака по трубопроводу через территорию Украины.

На встрече с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который отказался от контроля над производителем удобрений «Уралхим-Уралкалий» после того, как в марте против него были введены санкции ЕС, Путин заявил, что Россия готова увеличить экспорт удобрений.

«Основная проблема, наверное, заключалась в том, что в европейских портах заморожено много удобрений», — сказал Мазепин на совещании, которое транслировалось по государственному телевидению.

Он сообщил, что 262 тысячи тонн удобрений «Уралхима» заморожены в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов. У остальных производителей, «Акрона» и «Еврохима», в Европе застряло 52 000 т и около 100 000 т удобрений соответственно.

Поставки приостановлены из-за санкций ЕС в отношении бывших владельцев компаний, включая Мазепина. 12 ноября «Уралхим» сообщил, что договорился с Нидерландами, Эстонией и Бельгией о бесплатной доставке удобрений в африканские страны.

Но Путин сказал, что даже эти предложенные пожертвования были заблокированы. Он согласился обратиться за помощью к российским властям, заявив, что несколько африканских лидеров обращались к нему по этому вопросу.

«Все время, когда мы говорим о необходимости помощи беднейшим странам и по вопросам, которые абсолютно не связаны с продовольственной безопасностью, эти поставки, даже пожертвования, запрещены», — сказал Путин. Это совершенно недопустимо, но такое случается».

Мазепин также обратился к Путину с просьбой о дополнительной помощи в возобновлении экспорта российского аммиака по трубопроводу из России через Украину в Черное море.

Экспорт аммиака, который используется в удобрениях, не был частью продленной на прошлой неделе сделки по Черному морю, разрешающей поставки зерна в Украину, хотя ООН надеется, что Россия и Украина могут договориться об условиях трубопровода.

«Мы надеялись, что когда будет продолжение зерновой сделки, которая была заключена недавно, этот вопрос тоже будет решен. Но я хотел бы сообщить вам, что украинская сторона поднимает ряд политических вопросов, которые лежат вне нашей компетенции», — сказал Мазепин.

История продолжается

Путин ответил: «Мы также будем работать с ООН, с нашими коллегами из организации. Посмотрим, что получится».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре, что поддержит возобновление экспорта аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет военнопленных. Кремль отверг эту идею.

(Отчетность Паулины Девитт; редактирование Марка Тревельяна)