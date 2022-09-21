Путин объявил частичную мобилизацию граждан России | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) – Президент России Владимир Путин в среду объявил о частичной мобилизации в России, поскольку война в Украине длилась почти семь месяцев.

Обращение Путина к нации прозвучало через день после того, как контролируемые Россией регионы на востоке и юге Украины объявили о планах провести выборы, чтобы стать неотъемлемой частью России. Поддерживаемые Кремлем усилия по поглощению четырех районов могут открыть Москве путь к эскалации войны после успехов Украины на полях сражений.

Референдумы, которые ожидались с первых месяцев войны, начнутся в пятницу в частично контролируемых Россией Луганской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Путин сказал, что подписал указ о частичной мобилизации, которая должна начаться в среду.

«Речь идет о частичной мобилизации, то есть призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в настоящее время в запасе, и, прежде всего, те, кто служил в вооруженных силах, имеют определенную воинскую специализацию и соответствующий опыт», подчеркнул Путин.

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