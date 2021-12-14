Путин олицетворяет распад Советского Союза, говорит, что работал под луной таксистом, чтобы пережить экономический кризис.

Комментарии Путина, переданные по государственному телевидению в воскресенье, могут вызвать спекуляции о его внешнеполитических намерениях среди критиков, которые обвиняют его в заговоре с целью восстановления Советского Союза и в намерении нападения на Украину — идею, которую Кремль отверг как опасение. -Повышение.

«Это был распад исторической России под названием Советский Союз», — цитирует Путина информационное агентство РИА в комментариях, переданных в воскресенье в рамках документального фильма под названием «Россия. Новая история».

«Мы превратились в совершенно другую страну. То, что строилось за тысячу лет, в значительной степени потеряно», — сказал Путин, отметив, что 25 миллионов россиян в новых независимых странах внезапно оказались отрезанными от России, что является частью того, что он назвал » великая человеческая трагедия ».

Путин также впервые описал, как на него лично повлияли тяжелые экономические времена, последовавшие за распадом Советского Союза, когда Россия страдала от двузначной инфляции.

«Иногда (мне) приходилось подрабатывать и водить такси. Об этом неприятно говорить, но, к сожалению, такое тоже было», — сказал президент. Путин, который служил в КГБ советских времен, ранее называл распад Советского Союза, находящегося под властью Москвы, «величайшей геополитической катастрофой» 20-го века, но его новые комментарии показывают, насколько точно это было воспринято как поражение российской власти. . Украина была одной из 15 советских республик, и Путин использовал длинную статью, опубликованную на сайте Кремля в этом году, чтобы объяснить, почему он считает южный сосед России и его народ неотъемлемой частью российской истории и культуры. Киев отверг эту точку зрения как чрезмерно упрощенную и политически мотивированную историческую версию. Запад обвинил Россию в сосредоточении десятков тысяч военнослужащих возле Украины для подготовки к возможному нападению уже в январе. Группа семи богатых демократий предупредила Москву в воскресенье о страшных последствиях и высокой цене в случае нападения на Украину. READ Отгрузка вакцины канадской компанией Pfizer была отложена из-за зимней погоды в США. Кремль заявил, что у России нет планов начать новое нападение на Украину, и что Запад, похоже, убедился в агрессивных намерениях Москвы на основе того, что он называет ложными историями западных СМИ. Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году и поддержала сепаратистов, которые в том же году взяли под свой контроль часть восточной Украины и продолжают бороться с украинскими правительственными войсками.