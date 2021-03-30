Ново Угарово, 30 марта. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета, что проведение общенациональной переписи населения в России позволит лучше понять состав населения и выявить другие важные данные как для сегодняшних усилий, так и для определения целей национального развития. Межрасовые отношения во вторник.

Валерий Тишков, один из ведущих этнологов и ветеранов-исследователей, выступил на сессии по проблеме Всероссийской переписи населения, отметив, что «это действительно единственный способ доказать наличие в стране населения, что само по себе важно для утверждения легитимность и суверенитет государства ».

Путин, усмехнувшись, ответил: «Мне кажется, факт существования населения очевиден». «Мы должны более точно понимать структуру населения и этническую принадлежность, а также уточнить некоторые другие вопросы, которые имеют важное значение для текущей деятельности, а также для принятия плановых решений в области экономики и социальной политики», – подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что СМИ и другие соответствующие ведомства «смогут донести до людей важность этого события». Путин подчеркнул, что «потому что в зависимости от того, как правильно и объективно собрать необходимые данные, мы сможем более точно сформулировать наши цели и задачи национального развития».