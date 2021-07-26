Путин предупреждает о «смертельных» ударах по российскому военному кораблю

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что ВМФ России способен наносить смертельные удары по подводным и воздушным целям противника во время демонстрации боевых кораблей в прибрежном городе Санкт-Петербург.

Хвастовство российского лидера прозвучало через несколько дней после того, как военные объявили об испытаниях нового современного оружия, некоторые из которых поступают из арсенала, который Путин назвал «неукротимым».

«Сегодня у ВМФ России есть все необходимое для защиты нашей страны и наших национальных интересов», – сказал он.

«Мы можем обнаруживать врагов под водой, на поверхности земли или в воздухе и нацеливаться на них, если необходим смертельный удар», – сказал Путин, согласно сообщениям государственного телевидения.

Президент России выступал в кулуарах ежегодного парада военных кораблей, в сопровождении одетых в белое офицеров ВМФ, а также министра обороны России Сергея Шойгу.

Путин сказал, что Россия заняла свое место среди ведущих военно-морских держав, в том числе за счет разработки «самого современного, все еще не имеющего себе равных гиперзвукового высокоточного оружия в мире».

США, Китай, Франция и другие крупные державы объявили о планах разработки собственного гиперзвукового оружия и, как ожидается, скоро их наверстают.

Обладая вторым по величине ядерным арсеналом в мире и огромным запасом баллистических ракет, Россия уже обладает более чем достаточным военным потенциалом для сдерживания своих врагов.