Москва, 13 января. Приветствуя участников, организаторов и гостей Гайдаровского форума, прошедшего в Академии при Президенте РФ, Президент России Владимир Путин заявил, что после столкновения с экономическими последствиями эпидемии коронавируса необходимо проанализировать новые тенденции в бизнесе и других возникающих сферах. Народное хозяйство и государственное управление (РАНХиГС) 13-14 января.

«В прошлом году нам в целом удалось противодействовать экономическим последствиям пандемии, восстановить рабочие места, обеспечить сбалансированность бюджета. Сегодня важно не только закрепить эти достижения, но и детально проанализировать новые тенденции, которые появившихся в последнее время в бизнесе, науке, образовании, здравоохранении и других сферах, необходимо взвесить их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни людей», — говорится в обращении президента, размещенном на сайте Кремля. Четверг.

Путин отметил, что Гайдаровский форум «вызывает постоянный интерес отечественных и зарубежных специалистов и сегодня по праву считается уважаемой дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических вопросов».

В заключение он сказал: «Уверен, что эта встреча будет творческой и конструктивной, а инициативы и предложения ее участников, безусловно, будут востребованы».

Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проходит с 13 по 14 января в смешанном формате в Центральном кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Форум «Жидар» — дискуссионная площадка, на которой собираются представители государственных органов, общественные и политические деятели, ведущие эксперты и бизнесмены для обсуждения приоритетов правительства на текущий год. Среди них перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социального развития, образования, здравоохранения, строительства, экологии, цифровой трансформации и технологического развития, а также состояние бизнес-среды и инвестиционного климата.