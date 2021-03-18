Путин призывает поддержать молодых ученых в освоении современного исследовательского оборудования – Science & Space

В четверг Путин встретился с представителями общественности Крыма. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

В частности, ведущий научный сотрудник Севастопольского государственного университета Сергей Пионтковский, имеющий многолетний опыт работы в зарубежных учебных заведениях, обратил внимание Президента на то, что у молодых ученых отсутствует опыт эксплуатации современных приборов для научных исследований. Поэтому считается необходимым направлять молодых специалистов для обучения в разные исследовательские центры.

«Действительно, нужно приложить немало усилий, чтобы молодые исследователи были готовы работать на основе нового научного инструментария», – сказал глава государства.

Путин отметил, что молодые ученые в возрасте до 39 лет составляют 60% исследователей по программе мегагрантов. По его словам, соответствующее обучение может проходить как за рубежом, так и в ведущих научных центрах России.

Глава государства отметил, что «мы создали совершенно отдельные программы поддержки молодых исследователей и молодых ученых», пояснив, что в России создаются 15 новых исследовательских центров, которые должны сочетать возможности для бизнеса с региональной исследовательской базой, местными администрациями и федеральными властями. научные учреждения. Таким образом, можно ориентироваться на исследователей в решении проблем регионов России, обозначенных президентом.

«Конечно, в таких местах, как Крым и Севастополь, изучение биологии южных морей является нормальным явлением», – сказал Путин.

Я знаю, что есть две заявки на участие в этой программе по созданию новых исследовательских центров. Надеюсь, это будет внимательно рассмотрено соответствующей Тендерной комиссией. В заключение президент сказал: «Мы подумаем, что еще можно сделать, чтобы поддержать вас».

Пионтковский также сообщил, что в последние годы Севастопольский государственный университет смог закупить широкий спектр современного оборудования, открыть несколько лабораторий, все это позволяет проводить исследования мирового уровня. По его словам, в университете активно развиваются морские исследования.

«Организован научно-образовательный центр мирового уровня в области морских наук, технологий и региональных экосистем. Мы подали заявку на государственное финансирование. Не могли бы вы обратить внимание на научный потенциал центра, в котором основное внимание уделяется изучению южных районов? моря и южный сектор мирового океана? »- сказал Путину старший научный сотрудник Севастопольского государственного университета.