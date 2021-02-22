Путин принял президента Беларуси на переговоры в Сочи

Москва (AFP) Президент России Владимир Путин в понедельник принял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко для переговоров на фоне сообщений СМИ о том, что белорусский лидер приедет в Россию для получения очередного кредита.

Кремль предоставил свою экономическую и политическую поддержку Лукашенко после спорного переизбрания в августе вызвал самую большую и устойчивую волну массовых протестов в белорусской истории. В сентябре Путин заявил, что Москва предоставит бывшему советскому соседу ссуду на 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в этом месяце газета “Коммерсант” со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что во время визита Лукашенко в Россию будет обсуждаться еще один заем, на этот раз в размере более 3 миллиардов долларов. Белорусский лидер опроверг сообщения на прошлой неделе и заявил, что «не пойдет туда ни о чем просить».

Лидеры двух стран встретились на российском черноморском курорте Сочи. В кратких заявлениях перед началом переговоров они подчеркнули тесные экономические и культурные связи между двумя странами.

Путин указал, что Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси. Лукашенко поблагодарил Москву за экономическую поддержку, добавив, что деньги, вложенные в белорусскую экономику, потрачены не зря.

Лукашенко также похвалил российскую вакцину против вируса короны Spuntik V, первая партия которой прибыла в Беларусь в декабре после того, как бывшее советское государство стало второй страной после России, получившей разрешение регулирующих органов. Он сказал, что производство Sputnik V начнется в Беларуси в марте, и добавил, что к осени Беларусь разработает собственную вакцину от коронавируса.

Россия и Беларусь заключили союзный договор, предусматривающий тесные политические, экономические и военные связи, но они часто были вовлечены в острые конфликты. Перед выборами 9 августа в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял Кремль в оказании давления на Беларусь с целью отказа от ее независимости.

Но поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз критикуют президентские выборы в Беларуси и вводят санкции в отношении Беларуси, Лукашенко был вынужден напрямую полагаться на поддержку России.

Несмотря на разногласия в прошлом, Кремль ненавидит перспективу публичных протестов, которые вынудили белорусского лидера уйти в отставку, опасаясь, что он ободрит критиков Путина у себя дома.