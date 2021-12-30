Путин: «Северный поток — 2» может помочь снизить высокие цены на энергоносители в Европе | Новости нефти и газа

Трубопровод Nord Stream 2 стоимостью 11 миллиардов долларов в настоящее время ожидает одобрения Германии и Европейского Союза.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что новый трубопровод в Германию заполнен природным газом, отметив, что это может помочь быстро снизить стремительно растущие европейские цены на энергоносители.

Трубопровод Nord Stream 2 стоимостью 11 миллиардов долларов в настоящее время ожидает одобрения со стороны Германии и Европейского союза, и официальные лица предупредили, что решение не будет принято в первой половине 2022 года.

Первые две линии были заполнены газом в октябре, а российская государственная газовая компания «Газпром» сообщила в среду, что завершила заполнение второй линии, чтобы она заработала на полную мощность.

Путин отметил высокие цены на энергоносители в Европе, добавив, что «Северный поток — 2» может быстро помочь стабилизировать рынки.

«Этот новый дополнительный путь, безусловно, поможет стабильности цен на европейских рынках», — сказал Путин на встрече с представителями энергетики. «Это, несомненно, отразится на ценах на спотовом рынке, и потребители в странах, потребляющих российский газ, сразу это почувствуют».

Новый трубопровод протяженностью 1234 км (765 миль) с годовой пропускной способностью 55 миллиардов кубометров (1,9 триллиона кубических футов) удвоит объем перекачки газа «Газпромом» напрямую в Германию, добавив к аналогичному трубопроводу по дну Балтийского моря. Морские и объездные пути расположены по всей Польше и Украине.

Критики «Северного потока-2» в США, Украине и Польше предупредили, что это усилит влияние России в Европе, натравит страны-члены ЕС друг на друга и лишит Украину доходов от транспортировки. Вашингтон подчеркнул, что цель «Северного потока — 2» — противодействовать любой новой военной акции России против Украины.

Москва отвергла обвинения Запада в планировании нападения на Украину. Она настаивала на том, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим предприятием, которое поможет обеспечить более надежные долгосрочные поставки и поможет сэкономить миллиарды на транзитных сборах, уплачиваемых в Польшу и Украину.