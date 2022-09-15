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Пьер Гасли говорит, что ожидает ночные кошмары конкурента Формулы-1 Даниэля Риккардо

15 сентября, 2022
Boleslava Sokolova

Пьер Гасли застрял позади Даниэля Риккардо на протяжении большей части Гран-при Италии Формулы-1, а позже сказал, что ему будут сниться «кошмары» заднего антикрыла McLaren MCL36.

Пилот AlphaTauri быстро почувствовал облегчение, но только одному из Риккардо пришлось сойти с дистанции из-за проблем с двигателем на последних кругах, что привело к периоду заботы о безопасности, в течение которого Гран-при закончился.

«Не буду врать, думаю, следующие пару дней мне будут сниться кошмары о заднем крыле Даниэля, потому что я провел много времени прямо за ним», — пошутил француз в интервью F1TV. Он добавил: «На самом деле это была гонка против самого себя, потому что я был настолько сумасшедшим в шлеме. Я злился. Я старался изо всех сил. И да, я пытался заставить его совершить ошибку».

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