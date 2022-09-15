Пьер Гасли говорит, что ожидает ночные кошмары конкурента Формулы-1 Даниэля Риккардо

Пьер Гасли застрял позади Даниэля Риккардо на протяжении большей части Гран-при Италии Формулы-1, а позже сказал, что ему будут сниться «кошмары» заднего антикрыла McLaren MCL36.

Пилот AlphaTauri быстро почувствовал облегчение, но только одному из Риккардо пришлось сойти с дистанции из-за проблем с двигателем на последних кругах, что привело к периоду заботы о безопасности, в течение которого Гран-при закончился.

«Не буду врать, думаю, следующие пару дней мне будут сниться кошмары о заднем крыле Даниэля, потому что я провел много времени прямо за ним», — пошутил француз в интервью F1TV. Он добавил: «На самом деле это была гонка против самого себя, потому что я был настолько сумасшедшим в шлеме. Я злился. Я старался изо всех сил. И да, я пытался заставить его совершить ошибку».

«Этого никогда не случалось, он провел очень чистую гонку на своей стороне. Мы старались, и я знаю, по крайней мере, мы отдали все. Мы старались все, набрали хорошие очки, что всегда хорошо».

Гасли, который не был на трассе в четверг из-за отсутствия прогресса, сумел финишировать вторым по очкам в восьми гонках. сказал каждому Format1.comТо воскресенье было лучшим, что он чувствовал на прошлой неделе. Однако «теперь мне нужно около трех дней подряд, поспать и отдохнуть, закончить все антибиотики и все лечение, которое мне предстоит пройти, и я приеду в Сингапур в хорошей форме».

У Формулы-1 в Сингапуре большой перерыв после отмены Гран-при России. Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября.