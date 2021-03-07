Разыскиваются снайперы для ОМОНа – опыт не нужен, европейские новости и самые важные новости

МОСКВА – Российский ОМОН запустил онлайн-рекламную кампанию по вербовке в течение нескольких недель после вспышки протестов по всей стране против тюрьмы критика Кремля Алексея Навального.

С тех пор ОМОН сотни раз рекламировал вакансии на таких сайтах, как HH.ru, принадлежащих Headhunter Group, Avito и Superjob.ru.

Обзор Reuters данных, предоставленных некоторыми рекрутерами, показывает, что молниеносная рекламная кампания переросла любую подобную кампанию.

Подразделения Омон российской национальной гвардии, участвующие в протестах по всей России, с 24 января по 24 февраля публиковали вакансии на Headhunter 1607 раз. Для сравнения, за тот же период прошлого года было всего 151 объявление о вакансии.

«Опыт не требуется», – говорится в описании должности полицейского снайпера для Специального полка 2 на странице «Охотник за головами», где кандидатам обещана ежемесячная заработная плата в размере 70 000 рублей (1300 сингапурских долларов).

Объявление было впервые опубликовано на сайте Headhunter 21 февраля и было репостано 100 раз в течение четырех дней, сообщает пресс-служба.

В МВД России не ответили на запрос о комментарии. В пресс-службе Росгвардии заявили, что размещение объявлений о вакансиях было «обычным делом», и не проанализировали, растет ли количество объявлений.

На Avito количество вакансий в ОМОНе, опубликованных с 26 января по 25 февраля, было в 3,7 раза выше, чем за тот же период прошлого года, а количество откликов увеличилось в 5,1 раза, согласно данным, опубликованным компанией с Reuters.

Два офицера Омон, с которыми связались по телефону, сказали, что вербовка не была связана с протестами, а скорее отражала необходимость замены людей, уволившихся со службы, на другую работу.

Офицер второго спецполка сообщил, что усиление набора произошло после того, как два года назад было принято решение о расширении численности сотрудников.

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