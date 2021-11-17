Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон в красном уведомлении — это броманс, который, как мы никогда не знали, нам нужен

После нескольких быстрых ловушек Хартли и Бут наконец открывают хранилище Sotto Voce, но они удивлены, узнав так далеко. еще Их план сорвался, поскольку появляется детектив Урваши Дас (Рито Арья), бывший союзник Хартли в правоохранительных органах, и ловит их под дулом пистолета. Видя, как двое работают над этим ограблением яиц, у Даса возникают некоторые понятные сомнения в заявлениях Хартли о невиновности, а Бут склоняется к еще одному раунду страсти к путешествиям, чтобы справиться с ситуацией, к большому огорчению гордости новообретенными навыками воровства Хартли.

Однако Дас бросает вызов Хартли, чтобы доказать свою невиновность, арестовав своего друга, и никакие умные слова о правильной классификации их отношений не могут вывести их из этого. Бут изначально расстроен, увидев, что Хартли, кажется, соглашается с Дасом, но когда Хартли только делает вид, что наденет на него наручники, он понимает, что агент ФБР находится прямо на его стороне.

«ты любишь меня?» Шепот щенячьими глазами. «Я ненавижу тебя», — с ложной серьезностью ответил Хартли. Затем Бут вошел в хранилище, отключив всех, кто наступил на него. А также Его шанс доказать свою невиновность. Оказавшись внутри, Бут пытается узнать о том, что только что произошло. Он настаивает на том, что у них просто был «момент», и, несмотря на настойчивость Хартли в обратном, они явно полностью привержены тому, чтобы стать друзьями.

Эта сцена — лишь один из многих занимательных диалогов Рейнольдса и Джонсона в «Красном уведомлении», но с ее умным сочетанием индивидуальных подарков актерам для быстрого и неоднозначного остроумия, соответственно, это поистине замечательный момент в романе между этими двумя звездами. … Конечно, Рейнольдс и Джонсон и раньше работали вместе, запомнившись появлением в фильмах друг друга («Хоббс и Шоу» и «Свободный парень»). Тем не менее, «Красное уведомление» — это фильм, который действительно дает им возможность сыграть роль неожиданных друзей, и в каждой сцене ясно, что у обоих актеров был абсолютный экран совместного использования мяча.