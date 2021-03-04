Ракета-прототип SpaceX Starship оправдывает приземление … затем взрывается

В третий раз показалось, что это волшебство ракеты космического корабля Илона Маска – даже не так.

Последний прототип сверхмощной ракеты-носителя SpaceX безупречно поднялся в небо во время испытательного взрыва на большой высоте в среду из Бока-Чика, штат Техас, а затем сам вернулся на Землю, чтобы совершить первую прямую посадку прототипа космического корабля.

Но победа была недолгой. Слегка вставленный в ту сторону, где автоматическая система пожаротушения направила поток воды на все еще горящее пламя ракетной базы, космический корабль разнесся на куски примерно через восемь минут после приземления.

Это была третья такая попытка приземления, завершившаяся фейерверком после успешного испытательного полета Starship, который SpaceX разработала для перевозки людей и 100 тонн грузов для будущих миссий на Луну и Марс.

Испытательный полет прототипа прототипа Starship SN10 на испытательном полигоне SpaceX в Южном Техасе недалеко от деревни Бока-Чика в Браунсвилле, штат Техас, 3 марта 2021 года. SpaceX / через AFP – Getty Images

Для Маска, миллиардера, основателя SpaceX, который также возглавляет производителя электромобилей Tesla, результат оказался неоднозначным.

Космический аппарат SN10 очень близко подошел к достижению безопасной вертикальной посадки двух предыдущих моделей – SN8 в декабре и SN9 в феврале. В твите в ответ на приглушенное поздравление от поклонника его работы Маск ответил: «RIP SN10, admin dump».

Видеопоток SpaceX на YouTube-канале компании был прерван сразу после приземления. Но прямая трансляция фанатов в той же социальной сети показала, что у основания ракеты внезапно произошел взрыв, который подбросил SN10 в воздух, после чего рухнул на землю и загорелся.

Полная ракета Starship, которая достигнет 394 футов (120 метров) в сочетании с чрезвычайно тяжелым ускорителем первой ступени, является полностью многоразовой ракетой-носителем SpaceX следующего поколения – центром амбиций Маска сделать путешествие человека в космос более дорогостоящим. И рутина.

Первый орбитальный космический полет запланирован на конец года. Маск сказал, что планирует облететь на борту космического корабля японского миллиардера Юсаку Маэдзаву в 2023 году.