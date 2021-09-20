Ранние ограниченные результаты в России показывают лидерство прокремлевской партии

По сценарию Джима Хайнца и Дарьи Литвиновой

Первые результаты воскресных парламентских выборов в России показали, что доминирующая прокремлевская партия добивается хороших результатов, но неясно, сохранит ли партия большинство в две трети мест, которые позволили бы ей изменить конституцию.

Выборы широко рассматриваются как важная часть усилий президента России Владимира Путина по укреплению своей власти в преддверии президентских выборов 2024 года, на которых контроль над Государственной Думой или парламентом будет иметь ключевое значение.

По данным избирательной комиссии, по результатам голосования на примерно 30% избирательных участков в стране прокремлевская партия «Единая Россия» получила 45% голосов при 225 депутатах, распределенных по партийным спискам. Еще 225 депутатов будут выбраны по индивидуальным гонкам, и избирательная комиссия заявила, что предварительные результаты показали, что кандидаты от «Единой России» лидируют по 179 из этих мест по единому округу.

На воскресных выборах не было значительного присутствия оппозиции после того, как российские власти объявили экстремистскими организации, связанные с заключенным Алексеем Навальным, главным врагом Кремля. Голосование было омрачено многочисленными сообщениями о злоупотреблениях, включая вброс бюллетеней.

Предварительные результаты показали, что три другие партии всегда поддерживали возвращение Путина в Государственную Думу, а также Новую народную партию, которая была создана в прошлом году и многими рассматривается как проект, спонсируемый Кремлем.

Коммунистическая партия получила около 22% голосов по партийным спискам, что является значительным улучшением по сравнению с 13%, которые она получила на последних выборах в 2016 году. «Единая Россия» получила около 54% ​​голосов пять лет назад, поэтому предварительные результаты указывают на значительное снижение поддержки.

Коммунисты «побеждают везде, где они могли вести активную агитацию, и это здорово. Это не здорово, потому что нам нравится Коммунистическая партия, потому что мы этого не делаем, а потому, что это увеличивает уровень политической конкуренции в России», – сказал Леонид Волков. помощник Навального.

Перед выборами Путин надеялся, что партия «Единая Россия» сохранит доминирующее положение в парламенте, получив 334 места из 450. Но, хотя партия представляет собой основу власти Путина, она гораздо менее популярна, чем сам президент.

В ходе голосования в этом году большинству оппозиционных политиков и активистов было запрещено баллотироваться, поскольку российские власти предприняли масштабные усилия по подавлению протестов и инакомыслия.

Сообщения о нарушениях при голосовании поступают от российских СМИ, оппозиционных политиков и наблюдателей за выборами в ходе трехдневного голосования с утра пятницы, когда неожиданно длинные очереди образовались на избирательных участках в Москве и других городах. Некоторые из стоявших в очереди рассказали журналистам, что их заставили проголосовать их работодатели, часто государственные предприятия.

На выходных в социальных сетях распространилось несколько видеороликов с вбросом бюллетеней. В некоторых районах сообщалось о случаях «круглого голосования» – группы избирателей, голосующих несколько раз на разных избирательных участках, – а также о столкновениях между наблюдателями на выборах и сотрудниками избирательных участков.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила как минимум восемь случаев уничтожения бюллетеней в шести регионах России. Всего на сегодняшний день комиссия признала недействительными 7 465 бюллетеней в 14 округах.

В последние месяцы власти начали широкомасштабное преследование оппозиционных политиков и стратегию умного голосования, которую Навальный разработал, чтобы усилить протестное голосование против «Единой России». Умное голосование увеличивает шансы оппозиционных кандидатов на победу, сообщая избирателям, какие кандидаты в определенных областях имеют наилучшие шансы победить поддерживаемых Кремлем кандидатов, и власти предпринимали многочисленные попытки стереть это из Интернета.

Заблокировано около 50 сайтов, которыми управляет Навальный, в том числе один, посвященный умному голосованию.

В пятницу Apple и Google под давлением властей удалили из своих интернет-магазинов приложение с умным голосованием для российских пользователей. Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, также в субботу заблокировал программу чата, посвященную умному голосованию. YouTube также заблокировал доступ к нескольким видео, в которых перечислены кандидаты, одобренные Smart Voting.

Союзники Навального объяснили подавление интеллектуальной системы голосования и сообщения о нарушениях голосования недоверием Кремля к получению желаемого результата.

«Либо они очень неуверенны и слишком боятся умного голосования … либо рейтинги хуже, чем мы видели, либо им не удалось держать свои нервы под контролем – но уровень вопиющего мошенничества выше, чем в 2011 году», Об этом написал в Facebook главный стратег Навального Леонид Волков.

Сообщения о фальсификации результатов голосования на выборах в российский парламент 2011 года вызвали месяцы антиправительственных и антипутинских протестов.