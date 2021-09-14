Расписание Гран-при России: когда следующая гонка F1 после Гран-при Италии?

Непредсказуемый Гран-при Италии положил конец второму триатлону сезона Формулы-1 2021 года, и теперь этот вид спорта ждет небольшой перерыв. Но, конечно, не болельщики. Гонка в Монце была отмечена невообразимыми моментами на протяжении 90-минутной сессии, и болельщики уже ждут гонки на следующих выходных.

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Что ж, это Гран-при России, который пройдет с 24 по 26 сентября 2021 года. Сочи – одна из наименее скоростных трасс в гоночном календаре.

Уик-энд пройдет по стандартным процедурам, в отличие от Гран-при Италии. В пятницу FP1 будет в 11:30 по местному времени, а FP2 – в 15:00. В субботу FP3 состоится в 12:00, после чего в 15:00 состоится квалификация, а в воскресенье в 15:00 состоится предпоследняя сессия, основная гонка.

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Чего вы ждете в Сочи?

Его длина 5,8 км. Схема, во время которого гонщики должны будут проехать 53 круга в воскресенье на дистанцию ​​гонки 309,7 км. Единственным недостатком этой трассы является ее неспособность обеспечить движение по трассе, несмотря на то, что она спортивная и достаточно широкая на асфальте.

На Сочи Автодроме две зоны DRS, основная зона находится на основной прямой кишке. Именно здесь будет происходить большинство событий. Другая зона DRS расположена между 10 и 12 этажами.

Однако, поскольку она не обязательно прямая и имеет один-два поворота на неровной поверхности, обгон может быть очень рискованным для автомобилей Формулы 1. Эта конкретная прямая линия будет во многом напоминать «прямую» в Альберт-парке между 10 и 11 поворотами. .

Сможет ли Валттери Боттас одержать свою третью победу в Формуле-1 в Сочи?

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Сочи Автодром определенно является одной из самых удачливых трасс Боттаса: финн одержал две победы в гонках за последние 4 года. Он остается фаворитом, участвуя в Гран-при этого сезона после победы в гонке в 2020 году.

Вдобавок к этому, пилот Mercedes выглядел в приличной форме с момента объявления Mercedes, продолжая претендовать на поул, победу в гонке и борьбу на всем протяжении Гран-при Италии от задней части стартовой решетки до места 3-го места. Конечно, одной из его угроз мог быть Макс Ферстаппен.

Формула-1 F1 – Гран-при Италии – Autodromo Nazionale Monza, Монца, Италия – 10 сентября 2021 г. Валттери Боттас из Mercedes празднует первое место в квалификационном спринте через REUTERS / Lars Baron

Однако, поскольку голландец до полудня воскресенья получит трехместное пенальти, Боттас получит от этого большую выгоду, даже если ему не удастся перехитрить Ферстаппена. Отсюда и положительный гоночный уик-энд в ближайшем будущем для Боттаса. Но как далеко он получит от этого максимальную выгоду? Мы узнаем достаточно скоро.

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