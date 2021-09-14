Расписание Гран-при России: когда следующая гонка F1 после Гран-при Италии?

Непредсказуемый Гран-при Италии положил конец второму триатлону сезона Формулы-1 2021 года, и теперь этот вид спорта ждет небольшой перерыв. Но, конечно, не болельщики. Гонка в Монце была отмечена невообразимыми моментами на протяжении 90-минутной сессии, и болельщики уже ждут гонки на следующих выходных.
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Что ж, это Гран-при России, который пройдет с 24 по 26 сентября 2021 года. Сочи – одна из наименее скоростных трасс в гоночном календаре.
Уик-энд пройдет по стандартным процедурам, в отличие от Гран-при Италии. В пятницу FP1 будет в 11:30 по местному времени, а FP2 – в 15:00. В субботу FP3 состоится в 12:00, после чего в 15:00 состоится квалификация, а в воскресенье в 15:00 состоится предпоследняя сессия, основная гонка.
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Чего вы ждете в Сочи?
Его длина 5,8 км. Схема, во время которого гонщики должны будут проехать 53 круга в воскресенье на дистанцию гонки 309,7 км. Единственным недостатком этой трассы является ее неспособность обеспечить движение по трассе, несмотря на то, что она спортивная и достаточно широкая на асфальте.
На Сочи Автодроме две зоны DRS, основная зона находится на основной прямой кишке. Именно здесь будет происходить большинство событий. Другая зона DRS расположена между 10 и 12 этажами.
Однако, поскольку она не обязательно прямая и имеет один-два поворота на неровной поверхности, обгон может быть очень рискованным для автомобилей Формулы 1. Эта конкретная прямая линия будет во многом напоминать «прямую» в Альберт-парке между 10 и 11 поворотами. .
Сможет ли Валттери Боттас одержать свою третью победу в Формуле-1 в Сочи?
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Сочи Автодром определенно является одной из самых удачливых трасс Боттаса: финн одержал две победы в гонках за последние 4 года. Он остается фаворитом, участвуя в Гран-при этого сезона после победы в гонке в 2020 году.
Вдобавок к этому, пилот Mercedes выглядел в приличной форме с момента объявления Mercedes, продолжая претендовать на поул, победу в гонке и борьбу на всем протяжении Гран-при Италии от задней части стартовой решетки до места 3-го места. Конечно, одной из его угроз мог быть Макс Ферстаппен.
Однако, поскольку голландец до полудня воскресенья получит трехместное пенальти, Боттас получит от этого большую выгоду, даже если ему не удастся перехитрить Ферстаппена. Отсюда и положительный гоночный уик-энд в ближайшем будущем для Боттаса. Но как далеко он получит от этого максимальную выгоду? Мы узнаем достаточно скоро.
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