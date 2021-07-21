Распродажа в гараже Capital One Arena, где можно будет продемонстрировать дешевое командное снаряжение от Capitals, Wizards и Mystics

Monumental Sports & Entertainment проведет гаражную распродажу в Capital One Arena в пятницу.
С 8:00 до 20:00 поклонники Capitals, Wizards и Mystics смогут покупать товары со скидкой по цене 1, 5, 15 или 30 долларов.
📢 В эту пятницу, с 8:00 до 20:00: Встраивать твит Открыт для выгодных предложений в Встраивать твитИ Встраивать твит & Встраивать твит Командное снаряжение, памятные вещи и многое другое.
Товары стоимостью от 1 доллара до 30 долларов.
Увидимся там!https://t.co/etrlFIeWRq pic.twitter.com/czMyaeTbKe
Массовый спорт и развлечения (MSE) 20 июля 2021 г.
Типы экипировки, которая будет доступна, включают игроков, мини-баскетбол, комплекты для детских клубов, пивной обман, фотографии команд в рамках, подписанные предметы от бывших игроков, веревки, солнцезащитные очки, бутылки с водой, футболки, кружки, фигурки, браслеты, бутылку. открывалки Сбор полотенец, открывалок для вина, туалетных принадлежностей, фартуков, мини-книг, магнитов, плакатов, ланч-боксов, скребков для льда, шарфов, кружек и снежных шаров.
«Мы нашли отличные командные товары, которые, как мы думали, понравятся фанатам – уникальные предметы, которых нет нигде больше, но они созданы для поддержки различных маркетинговых усилий, этапов работы команды и игроков, праздников и торжеств», – сказал Хантер Лохманн, финансовый директор MSE заявление. .
Болельщики войдут в Capital One Arena через главный вход в вестибюль на улице F. Предметы будут размещены на столах, отсортированы по цене.
Если кто-то из наших читателей RMNB в конечном итоге пойдет на мероприятие, дайте нам знать, что вы найдете, отметив нас в наших социальных сетях (ТвиттерИ Instagram) Мы можем поделиться этим.
Это полный пресс-релиз Monumental Sports & Entertainment:
Capital One Arena открывает свои двери для летней распродажи в гараже для столиц, волшебников и мистиков – пятница, 23 июля, с 8:00 до 20:00.
Вашингтон, округ Колумбия (20 июля 2021 г.) – Сообщество DMV приглашается на веселую однодневную распродажу специальной командной продукции, полученной от всех брендов профессиональных спортивных команд Monumental Sports & Entertainment: Washington Capitals, Wizards, Mystics, Capital City Go-Go и Wizards District Gaming. Кроме того, будут доступны предметы из различных развлекательных мероприятий, которые проходили в Capital One Arena на протяжении многих лет.
Capital One Arena, 601 F Street, NW, будет открыта в пятницу, 23 июля 2021 года, с 8:00 до 20:00, чтобы фанаты могли просматривать и покупать оборудование. Некоторые из фирменных товаров команды будут доступны (пока есть запасы), включая игроков, мини-баскетбол, комплекты для детских клубов, пивные куклы, фотографии команд в рамках, подписанные предметы от бывших игроков, шнурки, солнцезащитные очки, бутылки с водой, футболки, кружки. , Фигурки, браслеты, открывашки для бутылок, полотенца для бассейна, открывалки для вина, пакеты для туалетных принадлежностей, фартуки, мини-книги, магниты, плакаты, ланч-боксы, скребки для льда, шарфы, кружки, снежки и многое другое!
«После выхода из пандемии и возвращения в наши офисы мы поняли, что это хорошая возможность очистить наши туалеты, кладовые и складские помещения», – сказал Хантер Лохман, директор по маркетингу Monumental Sports & Entertainment. «Мы нашли отличные командные товары, которые, как мы думали, понравятся фанатам, – уникальные предметы, которых нет больше нигде, но они созданы для поддержки различных маркетинговых усилий, этапов работы команды и игроков, праздников и праздников. Пока мы готовим Capital One Arena к открытию в полную силу количество фанатов на сезон. Затем мы подумали, что это будет отличным способом для наших фанатов забежать и забрать несколько замечательных вещей и подарков, и все это на благо великого дела ».
Поклонники должны войти в Capital One Arena через главный вход в вестибюль на F Street NW, между 6-й и 7-й улицами. Предметы будут размещены на столах в вестибюле, а целые столы будут оценены по определенной цене. Будут столы по 1, 5, 15 и 30 долларов – с указанием цены, по которой будут продаваться все предметы в этой таблице. Все транзакции будут безналичными и потребуют оплаты кредитной картой – все продажи окончательны.
Все вырученные средства пойдут на пользу Monumental Sports & Entertainment Foundation.