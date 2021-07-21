Распродажа в гараже Capital One Arena, где можно будет продемонстрировать дешевое командное снаряжение от Capitals, Wizards и Mystics

Monumental Sports & Entertainment проведет гаражную распродажу в Capital One Arena в пятницу.

С 8:00 до 20:00 поклонники Capitals, Wizards и Mystics смогут покупать товары со скидкой по цене 1, 5, 15 или 30 долларов.

Типы экипировки, которая будет доступна, включают игроков, мини-баскетбол, комплекты для детских клубов, пивной обман, фотографии команд в рамках, подписанные предметы от бывших игроков, веревки, солнцезащитные очки, бутылки с водой, футболки, кружки, фигурки, браслеты, бутылку. открывалки Сбор полотенец, открывалок для вина, туалетных принадлежностей, фартуков, мини-книг, магнитов, плакатов, ланч-боксов, скребков для льда, шарфов, кружек и снежных шаров.

«Мы нашли отличные командные товары, которые, как мы думали, понравятся фанатам – уникальные предметы, которых нет нигде больше, но они созданы для поддержки различных маркетинговых усилий, этапов работы команды и игроков, праздников и торжеств», – сказал Хантер Лохманн, финансовый директор MSE заявление. .

Болельщики войдут в Capital One Arena через главный вход в вестибюль на улице F. Предметы будут размещены на столах, отсортированы по цене.

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Это полный пресс-релиз Monumental Sports & Entertainment: